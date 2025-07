Ni Madrid ni Barcelona: Alquilar una oficina en Burgos deja más beneficios

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Alquilar una oficina en Burgos deja a día de hoy más beneficios que ponerla en arrendamiento en Madrid o Barcelona. La capital burgalesa se ha colado entre las ciudades más aconsejables de España para invertir en este tipo de inmuebles, con una rentabilidad bruta del 9% en el segundo trimestre de 2025. Son cifras que superan con claridad a las de los dos grandes mercados del país, donde el retorno se queda en un 6,9% en la capital de España y un 7,6% en la ciudad condal, según los datos publicados por el portal idealista.

El estudio, elaborado a partir de los precios medios de venta y alquiler de oficinas, pone de relieve el atractivo que puede tener una ciudad como Burgos para quienes buscan invertir con estabilidad y buen retorno. Y es que, aunque las grandes urbes acaparan la atención de los grandes inversores, no siempre garantizan las mejores condiciones para el pequeño o mediano inversor. En el caso del mercado burgalés, la ecuación parece funcionar mejor: precios de compra más contenidos y una demanda de espacios de trabajo que mantiene el valor de los alquileres.

En el conjunto del país, las oficinas se consolidan como el producto inmobiliario más rentable, con una media del 11,5%. Algunas ciudades como Sevilla (12,1%) o Vitoria (9,8%) lideran la clasificación, pero Burgos aparece en ese segundo pelotón con fuerza, destacando incluso por encima de muchas capitales de mayor tamaño o dinamismo económico. Por comparar, la rentabilidad en este segmento cae hasta el 5,8% en Málaga, al 6,3% en Palma y al 6,4% en Ourense frente a la rentabilidad bruta del 9% que se alcanza en la capital burgalesa.

El informe también permite analizar cómo se comporta el mercado local en otros productos. En Burgos, por ejemplo, la rentabilidad del alquiler de vivienda se sitúa en el 6%, y la de los garajes ronda el 4,1%. En ambos casos, el margen es claramente inferior al de las oficinas, por lo que el arrendamiento de este tipo de inmuebles es más atractivo para inversores que priorizan el rendimiento frente a otros factores.

Además, si se compara con otras opciones tradicionales de inversión, como los Bonos del Estado a diez años, actualmente en el 3,2%, el diferencial es todavía más evidente. La rentabilidad de las oficinas en Burgos casi triplica ese dato, lo que convierte al mercado inmobiliario profesional en una alternativa real para quienes buscan rentabilizar su capital a medio plazo con cierto grado de seguridad.

Aunque el mercado de oficinas no presenta la misma homogeneidad estadística que la vivienda o los garajes —no todas las capitales permiten obtener datos suficientes—, el estudio de idealista deja claro que en ciudades como Burgos el rendimiento no es casual. El equilibrio entre oferta, demanda y precios ha generado una situación en la que invertir en oficinas no solo es viable, sino también recomendable para quienes buscan un retorno superior al de los grandes centros urbanos.