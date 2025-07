La especialización de caza de los primeros agricultores que sorprende en Portalón

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El trabajo en Portalón de Cueva Mayor en Atapuerca se centra en registrar las últimas ocupaciones del neolítico. Son los primeros agricultores que llegaron a la Meseta. Trabajan poco más de 20 metros cuadrados de Neolítico y en estas semanas se están encontrando una especialización inesperada. «Estamos sorprendidos de que aparezcan gran cantidad de caballos supuestamente salvajes, un animal que no es que no parece fácil de cazar y no está en estos momentos domesticado», explica el codirector de las excavaciones de Atapuerca y coordinador de Portalón, José Miguel Carretero.

Esta colección de caballos está compuesta por todo tipo de huesos pero los más comunes son dientes, pezuñas, costillas y fragmentos de cráneo «aquí hay una creencia por los caballos que desconocemos y habrá que estudiar y explicar», señala el catedrático de la UBU. Sorprende estos restos que, en la fase más antigua de Neolítico está más relacionada con animales salvajes que domésticos que se ven con más frecuencia en la parte superior. En otra zona como Mirador esas primeras poblaciones se especializaron en cabras y ovejas.

La relación entre ambas poblaciones de hace 7.200 años de antigüedad es una de las líneas de trabajo. En ambos yacimientos se realizan estudios de ADN. En el futuro tratarán de conectar ambas poblaciones que, a priori , tienen costumbres distintas. Esto abre una hipótesis. «En principio, desde un punto de vista genético, vienen de la Anatolia pero hay dos momentos de migración: la más antigua que llega por el Mediterráneo y otra más tardía que llega por el centro, por las estepas cabe la posibilidad de que haya diferencias entre ellos y tenemos que ir puliendo con el ADN», remarcó Carretero.

Aún hay tiempo de rescatar más material de estos hogares. En Portalón queda un metro de profundidad antes de llegar al Paleolítico Superior. «Es un metro pero vamos muy despacio porque todo es antrópico: estructuras, hogares, suelos, silos y todo mezclado entonces tenemos que afinar mucho con la arqueología e ir muy despacio», concluyó.