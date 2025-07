Stratovarius sí actuará en el Zurbarán Rock Burgos: desmentido el bulo sobre su caída del cartel

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La banda finlandesa Stratovarius, uno de los principales reclamos de la octava edición del Zurbarán Rock Burgos, pondrá este sábado patas arriba el escenario principal del festival en el parque de San Agustín a partir de las 23:25 horas. Se da por hecho, pero conviene dejarlo claro para desmentir el bulo sobre la cancelación de su concierto que circula por redes sociales -especialmente WhatsApp- a escasas horas de que arranque la primera jornada.

Un fake en toda regla, tal y como confirman desde la organización. Sin pizca de gracia y con escaso talento a la hora de dar el pego, ya que el bulo consiste en un burdo montaje del cartel con los horarios de cada día. En lugar de Stratovarius, aparece el nombre de Albert Bail. El autor de esta 'obra', sin duda, no llegaría ni al 2 en Primero de Photoshop.

Cartel 'fake' de los horarios del Zurbarán Rock con la supuesta cancelación de Stratovarius.

Más allá del bulo, Metal Castellae ultima los preparativos del Zurbarán Rock grandes expectativas. Todo a punto para que Hadadanza corten la cinta inaugural a las 17:30 horas. De ahí en adelante, Rave in Fire, Robin McAuley, Cinnamon, Ross The Boss, Xeneris, Myrath, Pulsa Denura y Gama Bomb desfilarán por los dos escenarios (en ese orden) del festival.

El bueno de McAuley, en Burgos desde ayer, amenizará el sábado el vermú a los pies de la catedral desde el escenario Fundación Círculo. Y después, desde las 16:30 horas hasta bien entrada la madrugada, todo un arsenal sonoro a cargo de Kilmara, Hell in the Club, Evil Invaders, Blaze the Trail, Crazy Lixx, Injector, STRATOVARIUS, Overdrivers y Bridear (también en ese orden).