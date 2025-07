Las mejores imágenes del ambientazo en la Plaza Mayor de Burgos durante la final de la Eurocopa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tarde de emoción y, al final, de decepción este domingo la Plaza Mayor de Burgos, que latió como si estuviera dentro del estadio suizo. Cientos de personas se congregaron frente a la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento para seguir en directo la final de la Eurocopa Femenina 2025 entre España e Inglaterra, un partido que tuvo en vilo a la afición burgalesa congregada frente a la Casa Consistorial y que terminó en tanda de penaltis y dejó a la afición con el corazón en un puño y con la tristeza de ver escapar un título que parecía muy cerca.

Desde antes del pitido inicial, el ambiente era festivo en la plaza mayor gracias a que muchos de los aficionados que acudieron pronto para coger un buen sitio desde el que ver la pantalla vestían camisetas rojas o llevaban las caras pintadas, al igual que en otras grandes citas que se han vivido en Burgos con la Selección Española. En la retina, aún fresca, la conquista del Mundial 2023 y la Nations League 2024. España llegaba como favorita y la «triple corona» parecía posible.

La ilusión en cada rincón de la plaza, era total antes y durante el encuentro.

El gol de Mariona Caldentey en la primera parte desató la euforia con saltos, abrazos y gritos que retumbaron bajo los soportales. En ese momento, Burgos soñaba en alto. Pero el empate de Inglaterra en la segunda mitad cambió el guion. El ambiente se volvió más dramático, las miradas al cielo se multiplicaron y cada jugada se vivió con el cuerpo en tensión.

La prórroga fue un carrusel de emociones. El dominio español mantenía viva la esperanza, pero el balón no quiso entrar. Y entonces llegaron los penaltis. Las caras lo decían todo entre unos aficionados que o bien guardaban silencio absoluto o no dejaban de animar. Todos con la mirada fija en la pantalla, muchos con las manos entrelazadas y cubriéndose el rostro. Los aciertos de Cata Coll parecían inclinar la balanza, pero las paradas de Hannah Hampton y los errores desde los once metros lo cambiaron todo.

El último lanzamiento, el de Chloe Kelly, silenció la plaza. Algunos se quedaron quietos, otros se sentaron con las manos en la cabeza. Hubo lágrimas, sí, pero también aplausos para la entrega, el juego y la valentía de una selección que volvió a competir hasta el final. Y entre toda esa decepción de los aficionados burgaleses, un inglés, el único en la plaza festejaba la victoria de su selección rodeado de sus acompañantes españoles.

La deportividad, siempre reinante, se evidenció haciéndose selfies con quienes se lo pidieron. Para el resto, el resultado fue un jarro de agua fría, pero lo que se vivió en la plaza fue una fiesta del deporte, de la afición y del apoyo a un equipo que ha cambiado la historia del fútbol.