Publicado por Marta Casado Burgos

Pasan los meses y la campaña de Bonos al Consumo parece estar estancada. El PSOE ya ha mostrado su preocupación y denuncian una falta de planificación ante la falta de información sobre su desarrollo. Las asociaciones de comerciantes se muestran cautelosas.

«Hemos contactado con el concejal de Comercio y nos ha comentado que todo sigue su curso con normalidad y tiene que pasar por una verificación de la administración superior», reconoce el técnico de la Asociación de Comerciantes Zona G, Borja García.

Remarca, como todas las asociaciones sectoriales, que «la fecha en la que tiene sentido una campaña como esta es antes del Black Friday, entre septiembre y octubre que son los meses de valle en el comercio local».

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico remarcan que «no se nos ha comunicado nada, no sabemos nada pero las fechas están muy claras, no podemos tener los bonos en la campaña navideña porque no tiene sentido, a finales de septiembre y octubre es perfecto porque es cuando se necesita apoyar el comercio», remarca su presidenta Patricia Gil.

De esta manera, considerando que sería la cuarta campaña de bonos al consumo, «ya saben los tiempos, conocen los trámites, si no salen en tiempo es mas bien falta de ganas porque hay trámites que se pueden adelantar para ganar tiempo», remarca.

Ambos representantes de los comercios del centro y Gamonal recuerdan que «es el mejor reclamo para acercar al consumidor que no viene, como por ejemplo los jóvenes, a que nos conozcan sino estamos perdidos y el comercio irá cerrando sus puertas».