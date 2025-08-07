La mejora del polideportivo El Plantío (que incluye la cubierta y las grietas) supondrá un coste de 1,8 millones

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El proyecto para reparar el polideportivo El Plantío, una instalación donde urge reparar la cubierta por las goteras, así como el arreglo de grietas estructurales, contempla que las obras podrían salir a concurso por 1.785.776 euros. Así lo ha adelantado el alcalde en funciones, Juan Manuel Manso, que ha hecho de portavoz municipal tras la reunión de semanal de la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado el mencionado proyecto.

La idea del equipo de Gobierno es sacar los trabajos a licitación antes de que acabe este ejercicio de 2025, puesto que existe partida presupuestaria para realizar este trámite. La ejecución de las obras, que podrían durar entre 8 y 12 meses, se quedaría para el año 2026, con la idea de que se puedan compaginar con las actividades deportivas que allí se celebran.

Manso ha asegurado que como principalmente atañen a la cubierta y a la urbanización exterior, se prevé que la competición de la Primera FEB en la que juega el Club Baloncesto Tizona no se vea afectada. "Cualquiera que haya estado en el baloncesto un día que llueve conoce cuál es el problema más grave del polideportivo El Plantío", indicaba el popular, que ha recordado que este es una deficiencia "heredada" del pasado mandato que el PP está tratando de resolver "cuanto antes".

Según concretaba, en el proyecto aprobado la mayor cuantía se la lleva la reparación de la cubierta con unos 1,2 millones euros. La mejora de la evacuación de las aguas pluviales es otra de las cuestiones en la que se va a intervenir y que es lo que causaba la aparición de grietas, como ha explicado. "Las grietas de por sí son una consecuencia, no son lo problemático", incidía. Por último, la intervención en la urbanización exterior para rehacer las arquetas completará la revisión de este polideportivo con otros 382.000 euros aproximadamente.

Durante la Junta de Gobierno se ha aprobado otro proyecto de reforma de la sede del Servicio municipalizado de Accesibilidad y Transportes, en el parque Virgen del Manzano. En este caso, se trata de una intervención integral en esas oficinas con un presupuesto base de licitación previsto de 329.237 euros. El equipo de Gobierno confía en licitar las actuaciones dentro de este año 2025, porque, igual que en el caso del Polideportivo El Plantío, existe partida en este ejercicio.

El alcalde en funciones ha concretado al respecto de esta intervención que se "van a tirar" las oficinas por dentro porque algunos despachos no eran accesibles, además se renovará la carpintería exterior, la iluminación y se mejorará la climatización de este espacio público.

El personal que trabaja en el Smyt está ya en la sede provisional del antiguo edificio de Relaciones Laborales, en Barrio Gimeno, con la idea de que las obras se puedan iniciar cuanto antes. El plazo de ejecución está fijado en 6 meses.