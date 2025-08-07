Hernando desconvoca las elecciones en Femebur a la espera de que Benavente mueva ficha

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La rivalidad entre Andrés Hernando y Miguel Ángel Benavente se asemeja cada vez más a una partida de ajedrez. Cada movimiento es clave con tal de ganar y todo parece indicar que queda mucho juego por delante. A expensas de lo que suceda, las elecciones en la Federación de Empresarios del Metal de Burgos (Femebur) han sido oficialmente desconvocadas este jueves porque, según Hernando, «no tiene sentido seguir» después de que Benavente lograse paralizar el proceso en los juzgados a través de una suspensión cautelar.

La decisión, adoptada en Junta General con siete de sus doce miembros presentes, deriva de la anulación «a todos efectos» de la convocatoria electoral aprobada el pasado 2 de julio. Por lo tanto, el presidente de Femebur sostiene que la demanda interpuesta por Benavente «ya no tiene sentido».

Con las elecciones de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) como telón de fondo -he aquí el verdadero origen del conflicto-, Hernando remarca que Benavente no se puede postular a su reelección como líder de la patronal porque no es vicepresidente de Femebur. Sí lo fue, en representación de su empresa Kataforesis, Esteban Pérez Pino hasta su cese. Así pues, la Junta General deja fuera a la compañía de Benavente quedándose por ahora con once miembros.

«Solo se puede ser miembro de la Junta por elección», enfatiza el presidente de la patronal del Metal a sabiendas de que la pelota se sitúa ahora sobre el tejado de Benavente. En este sentido, cree que está en su derecho de reclamar una nueva convocatoria electoral y «presentarse para cubrir ese puesto». Pero ojo, porque no está dispuesto a «dar la mano y que te muerdan el brazo»; máxime tras una demanda contra Femebur que tacha de «esperpéntica».

Llegados a este punto, Hernando reafirma su intención de impugnar las elecciones de FAE si Benavente continúa adelante con su candidatura. «Femebur tomará cartas en el asunto», advierte tras manifestar cierto recelo hacia su rival en las urnas porque «estamos acostumbrados a ver maniobras extrañas».

A preguntas de este periódico, Benavente asegura no saber «nada» de lo tratado en una Junta a la que no fue convocado y a la que tampoco asistió Pérez Pino. Hernando, por su parte, mantiene su visión de que «FAE está en una situación delicada». Similar, en su opinión, a la de una «empresa zombi» que «no se sabe por dónde va». Partiendo de esa base, estima conveniente «reanimar» a una patronal «noqueada» para que sea «más moderna y valiosa».