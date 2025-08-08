i-DE acerca sus instalaciones a los alumnos burgaleses de Padre Aramburu

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un grupo de alumnos del Centro de Educación Secundaria Salesianos Padre Aramburu ha visitado la subestación transformadora Villímar de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, ubicada en el barrio del mismo nombre, en la capital burgalesa.

La subestación Villímar, perteneciente a la red de transporte y distribución, dispone de dos transformadores de 100 y 93 megavoltamperios (MVA), que transforman la muy alta tensión -220 kilovoltios (KV)- en alta tensión (45KV). Con un total de once líneas de alta tensión, suministra electricidad a gran parte de la provincia de Burgos y garantiza un suministro seguro a diversos sectores del nordeste de la capital.

Durante la visita, los estudiantes recibieron una masterclass impartida por José Antonio Lara, responsable de la UTS Burgos de i-DE, que explicó el funcionamiento de los distintos equipos de la subestación, servicios auxiliares, control, protecciones y transformadores, además de todos aquellos aspectos relacionados con el mantenimiento y el medioambiente.

Asimismo, Lara mostró a los alumnos los criterios a seguir para saber identificar una instalación eléctrica, su topología, los conceptos básicos en materia de electricidad, los efectos de la corriente en el cuerpo humano y las prácticas para la prevención de riesgos laborales.

La subestación Villímar suministra a más de 82.000 clientes entre mercado urbano y rural de Burgos y cubre las necesidades de las más importantes industrias del polígono industrial de Gamonal.

El objetivo de la visita ha sido facilitar a los alumnos una visión técnica de una subestación, así como conocer las operaciones de mantenimiento y seguridad y la organización del trabajo, con la finalidad de promover y dar a conocer la actividad de la compañía a futuros profesionales del sector. Los alumnos también han podido resolver sus dudas sobre el funcionamiento de la instalación, propiedad de Iberdrola.