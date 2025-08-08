i-DE acerca sus instalaciones a los alumnos burgaleses de Padre Aramburu
La subestación Villímar suministra a más de 82.000 clientes entre mercado urbano y rural de Burgos y cubre las necesidades de las más importantes industrias del polígono industrial de Gamonal
Un grupo de alumnos del Centro de Educación Secundaria Salesianos Padre Aramburu ha visitado la subestación transformadora Villímar de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, ubicada en el barrio del mismo nombre, en la capital burgalesa.
La subestación Villímar, perteneciente a la red de transporte y distribución, dispone de dos transformadores de 100 y 93 megavoltamperios (MVA), que transforman la muy alta tensión -220 kilovoltios (KV)- en alta tensión (45KV). Con un total de once líneas de alta tensión, suministra electricidad a gran parte de la provincia de Burgos y garantiza un suministro seguro a diversos sectores del nordeste de la capital.
Durante la visita, los estudiantes recibieron una masterclass impartida por José Antonio Lara, responsable de la UTS Burgos de i-DE, que explicó el funcionamiento de los distintos equipos de la subestación, servicios auxiliares, control, protecciones y transformadores, además de todos aquellos aspectos relacionados con el mantenimiento y el medioambiente.
Asimismo, Lara mostró a los alumnos los criterios a seguir para saber identificar una instalación eléctrica, su topología, los conceptos básicos en materia de electricidad, los efectos de la corriente en el cuerpo humano y las prácticas para la prevención de riesgos laborales.
El objetivo de la visita ha sido facilitar a los alumnos una visión técnica de una subestación, así como conocer las operaciones de mantenimiento y seguridad y la organización del trabajo, con la finalidad de promover y dar a conocer la actividad de la compañía a futuros profesionales del sector. Los alumnos también han podido resolver sus dudas sobre el funcionamiento de la instalación, propiedad de Iberdrola.