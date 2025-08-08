Burgos se prepara para la lluvia de estrellas: estos son los mejores sitios para observarlas

Publicado por Alba Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Hacía el 12 de agosto todos los años tiene lugar la lluvia de las perseidas o comúnmente llamadas 'estrellas fugaces'. Estas perseidas también reciben el nombre popular de las ‘lágrimas de San Lorenzo’ por la proximidad a la festividad del mártir español, celebrada el 10 de agosto.

Esta lluvia de estrellas, comúnmente conocida, comienza desde el 17 de julio, y se prolonga hasta el 24 de agosto, aunque su máxima actividad va a ser durante la noche del 12 al 13 de agosto. Este año el máximo de las perseidas se producirá entre las 2:00 y las 5:00 horas, pero por desgracia se espera que la luna acabe de pasar su fase llena por lo que estará bien iluminada, por lo que los mejores momentos para observar esta lluvia será justo después del ocaso, antes de que nuestro satélite salga o mientras se encuentre muy bajo en el cielo.

¿Qué son las Perseidas?

Se trata de un fenómeno que se produce cundo la Tierra atraviesa la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, descubierto en 1862. Desde nuestra posición observamos los fragmentos y el polvo que desprenden de este astro y que atraviesan la atmósfera de nuestro planeta. Dichas partículas elevan su temperatura hasta evaporarse en forma de destello de luz. Estas son visibles desde todo el hemisferio norte en pleno verano, y las velocidades que pueden llegar a alcanzar son los 50 kilómetros por segundo y su actividad supera los 2-20 meteoros por hora.

Burgos se considera un lugar excelente para contemplar las perseidas debido a su baja contaminación lumínica, especialmente en las zonas rurales alejadas de la ciudad. Es de suma importancia elegir sitios con escasa iluminación para contemplar este fenómeno y nuestra provincia es uno de ellos.

Mejores sitios para observar la lluvia de estrellas

1. Lagunas de Neila

Imagen de las lagunas de Neila. ISRAEL L. MURILLO

Un paraíso natural en el que por las noches se transforma en un observatorio celestial, la altitud, la fuerza del aire y la falta de contaminación lumínica lo hacen un lugar único.

2. Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón

Valdelateja se encuentra el corazón del parque natural de las Hoces del Ebro y el Rudrón.TURISMO BURGOS

Especial por su cielo cristalino, su amplio espacio y la escasa intervención humana.

3. Monasterio de San Pedro de Cardeña

Monasterio San Pedro de Cardeña.OSCAR CORCUERA

Se ubica mirando hacia la constelación Perseo, que está debajo de Casiopea, por lo tanto, desde aquí cualquier dirección hacia el este o el noroeste es buena para verlas.

4. Paramo de Masa

Las lagunas de Cernégula siempre regalan estampas mágicas.DARÍO GONZALO

Destaca por su paisaje llano, terreno elevado y despejado, todo lo necesario para una buena observación.

El lugar es indiferente con tal de que el cielo esté oscuro. Es preferible que el sitio elegido tenga pocos obstáculos, como edificios, árboles, montañas… y no utilizar instrumentos ópticos que nos limiten el campo de visión. Conviene dirigir la mirada en dirección contraria a la posición de la luna. Lo más cómodo es tumbarse y tener paciencia a que la vista se acostumbre a la oscuridad y a que la lluvia de estrellas comience. "Cualquier sitio fuera de la ciudad es bueno", según informa el presidente de la Asociación Astronómica de Burgos, Enrique Bordallo nos aconseja preparar una mochila, una manta, reunirnos con amigos y esperar.