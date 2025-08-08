Huerta de Rey se une a la lucha contra el cáncer con una marcha solidaria

Publicado por Alba Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación Española Contra el Cáncer de Burgos organiza la 'V Marcha Huerta de Rey contra el cáncer', este evento tendrá lugar el 9 de agosto de 10:30 a 14:00 horas en Huerta de Rey.

Se trata de una prueba participativa para todo el mundo, en la que el recorrido comenzará en la Plaza del Ayuntamiento de Huerta de Rey con una distancia de 3 kilómetros y finalizará en ese mismo punto. Su objetivo principal es dar visibilidad a la lucha contra el cáncer, tanto apoyar a los pacientes de cáncer como a sus familias, promover la participación ciudadana en un evento lúdico-deportivo y solidario, fomentar una vida saludable a través de la actividad física y recaudar fondos que irán destinados a la Investigación Oncológica.

Al tratarse de un evento solidario en que quieren reunir fondos para ayudar a los enfermos de cáncer, el coste de la inscripción es de 6 euros, que se destinarán a la financiación de proyectos de investigación, esta inscripción incluye una camiseta.

Comenzaron en 2019 y ya son cinco años los que han realizado esta marcha, y cada vez son más participantes lo que se unen a colaborar. El primer año fueron más de 500 personas inscritas y han ido aumentando hasta llegar alrededor de 1000 en 2024.

Las inscripciones de este año se abrieron en julio, pero desde las 9:30 h del mismo día del evento en la plaza del ayuntamiento se podrán inscribir todos aquellos que aún no lo estén. Actualmente rozan el millar de personas que se han animado a participar, la mayoría de ello de Huerta del Rey o de municipios cercano.

La asociación asegura que la celebración de la marcha es posible gracias a la implicación de voluntarios del pueblo, el ayuntamiento e incluso empresas del municipio.