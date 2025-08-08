Tres accidentes en Burgos en poco más dos horas

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Dos hombres y una mujer han resultado heridos este viernes en tres accidentes de tráfico registrados en la provincia de Burgos con poco más de dos horas de diferencia. El primer siniestro tuvo lugar en la carretera CL-629, a la altura de Hontomín, tras la salida de vía de un turismo en el que viajaba una mujer de 76 años.

Se da la circunstancia, tal y como confirman fuentes del 112, que había una enfermera en el lugar de los hechos. Inmediatamente, se movilizó una ambulancia de soporte vital básico mientras se trasladaba la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico.

El segundo accidente, en Burgos capital, se producía en torno a las 17:47 horas. En este caso, un motorista de 28 años requirió asistencia sanitaria tras colisionar con un turismo en el número 51 de la calle José María Codón. Aparte del Sacyl, también se trasladaron efectivos de la Policía Nacional y Local.

Una hora más tarde, la sala de operaciones del 112 recibía una llamada alertando de un siniestro en el kilómetro 9 de la BU-404, en el término municipal de Castrojeriz. De nuevo, una salida de vía con varias vueltas de campana en esta ocasión. El herido, de 59 años, manifestó sentirse «mareado» y acabó siendo atenido por el Sacyl.