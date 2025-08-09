Los Bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los Bomberos de Burgos sofocaron anoche un incendio en una vivienda. Los efectivos del parque de Burgos acudieron al aviso de un incendio en una vivienda en Villímar.

Según informa el servicio de extinción de incendios de Burgos, el aviso llegó cuando efectivos del parque de Burgos estaban interviniendo en la apertura de una puerta por una emergencia ante una posible persona impedida.

El parque de Burgos desplazó al lugar una autoescala y un vehículo auxiliar para controlar y sofocar el incendio, en el que no hubo que lamentar daños personales, aunque sí importantes daños materiales, sobre todo en la cubierta de la vivienda.