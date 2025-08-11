La Catedral atisba un nuevo récord de visitas pese a que la Dance World Cup pasó de largo

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Pese a que la ciudad bullía al calor de la Dance World Cup los primeros días de julio, apenas 1.500 visitantes -de los 25.000 que tomaron Burgos, según las estimaciones oficiales- se adentraron en el principal monumento de la ciudad. La Catedral registró, de hecho, una afluencia menor que el año pasado en idénticas fechas, sin ir más lejos: 600 turistas menos recorrieron el interior de esta joya del gótico, pese a plagar, móvil en mano, los alrededores, a la caza de una imagen con tan emblemático fondo.

Este dato sorprendía al presidente del Cabildo Catedralicio, Félix Castro, que, como otros sectores de la capital, confiaba en un impacto notable de este masivo evento. Paradójicamente, no fue así, circunstancia de la que, a su juicio, se pueden extraer varias conclusiones. "La Copa del Mundo de Danza dejó fuera al turista nacional en esas fechas. Los alojamientos estaban ocupados y lo que quedaba se ofrecía a precios muy elevados, por lo que nos quedamos sin nuestro visitante mayoritario", razona el responsable de la Seo, que, de paso, invita a las administraciones y entidades implicadas en la organización y acogida de estas citas a repensar la promoción que se hace de los atractivos de la ciudad, en particular del más emblemático de todos ellos. Reconoce, con todo, que el campeonato sí tuvo cierto efecto publicitario, pues la imagen del monumento daba esos días la vuelta al mundo, como marco de miles de instantáneas en redes sociales. En ese punto se frenaba, sin embargo, la interacción.

"De todo se aprende para mejorar", apunta, convencido, en vista de este y otros balances similares -como el de los hosteleros- que los miles de viajeros recibidos esos días vinieron "muy enfocados" en el evento que los congregaba. No es un caso único. Tampoco el Zurbarán Rock disparaba la estadística. Si bien es cierto que no se registraba un descenso, como sí ocurría con la Dance World Cup, el fin de semana del festival las cifras apenas variaron de las habituales.

Pese a lo llamativo de esta ausencia de repercusión en la venta de entradas para recorrer la Catedral, el tono de Castro no es ni mucho menos de lamento. Más bien al contrario, pues atisba en el horizonte del año en curso un nuevo récord de visitas. Al compás del auge de los desplazamientos pospandemia que han consagrado a Burgos como destino preferente, la afluencia a la Seo crece sin parar. Lo hace de nuevo en 2025. Aunque el presidente del Cabildo prefiere ser cauto con los datos absolutos acumulados hasta la fecha, indica que en la primera mitad del ejercicio el total incrementa un 2%. Las perspectivas son incluso más optimistas. "Creemos que cerraremos el año con un aumento del 4%", estima, más que satisfecho. Solo marzo se desmarcaba de esta inercia de manera aislada, debido a la tardía Semana Santa, que aplazó el 'boom' típico de este período a abril. Romperá, pues, la Catedral su techo de visitantes, fijada en 2024 en 425.000, superando entonces ampliamente los 388.000 de 2023.

La tendencia al alza apenas afecta al perfil, que en relación con el origen se mantiene estable: "Un 63% de los visitantes son españoles y el 37% restante, extranjeros". Las variaciones que se detectan están ligadas al calendario: "En verano fundamentalmente recibimos grupos familiares, porque los niños tienen vacaciones escolares. A partir de septiembre predominan los de personas mayores," explica Castro, para recordar que la presencia de peregrinos del Camino de Santiago también determina la cifra total, con picos en mayo y julio, y, superado el calor estival, de nuevo en septiembre y octubre. Las olas de calor, que de haberlas empujan a destinos de sol y playa, y cómo caigan los puentes festivos de verano, el de Santiago o el de la Asunción, también marca la afluencia, ya que la gente suele aprovechar estos días para escapadas culturales.

En brindar una experiencia inolvidable que estimule una segunda vez, y prenda el boca a boca que tan bien resultado suele ofrecer, se afanan desde el Cabildo, según señala su presidente. "Esta es una Catedral viva, en constante evolución", destaca.

La tradicional visita diurna con audioguía se mantiene sin novedad, aunque se estudian mejoras en las "estelas informativas de las distintas capillas". La gran innovación, que de hecho, ha demostrado un "tirón increíble" es la visita con gafas virtuales, que "está funcionando no bien, súper bien". A pesar de tener una capacidad limitada, "está completamente llena casi todo el tiempo", lo que implica que pasan por ella una media de "entre 200 personas más o menos" al día.

La iniciativa permite llegar más y mejor al público, en particular al juvenil. Castro ilustra su impacto con una anécdota reciente vivida en primera persona, al toparse con dos adolescentes visiblemente aburridas con las explicaciones 'tradicionales'. "Vi que necesitaban otra cosa y las animé a ponerse las gafas. Me volví a encontrar con ellas a la salida y su expresión era otra totalmente diferente, se iban encantadas, diciendo que les había parecido una maravilla nuestra Catedral", relata como muestra.

Igual de sorprendente es la visita nocturna, Stella, en la que se han incorporado mejoras, en particular en el apartado relacionado con la Escalera Dorada. Félix Castro recomienda la experiencia encarecidamente, más aún con las citadas novedades.

No hay sorpresa, eso sí, en las colas que sin remedio se forman cada martes, día de acceso gratuito. La de esta semana, sin ir más lejos, cruzaba serpenteante la plaza del Rey San Fernando. El responsable de la Seo lo considera "lógico" y asegura que "todos son bienvenidos", porque, más allá de los ingresos, "lo importante es que cada vez más personas se acerquen a la Catedral, que admiren su belleza, que reconozcan la obra que aquí se ha realizado y que se sigue realizando", apostilló.