El Museo de la Evolución pierde visitas en el mes del gran evento de la danza

Mientras escaleras abajo el Fórum bullía de actividad y eran miles las personas que se arremolinaban en su entrada y en el interior, el Museo de la Evolución Humana registraba números de entrada más bien discretos. Hubo visitas de bailarines y familias acompañantes, pero no tanto como cabría esperar en una ciudad que registró un lleno hotelero que salpicó al turismo rural y a provincias limítrofes.

El resultado es claro. Durante el mes de julio el Museo de la Evolución registró 13.631 entradas en su exposición permanente. Estas cifras están dentro de la normalidad, no reflejan ese incremento de afluencia de personas en la ciudad. Pero es que además suponen un descenso de entrada en la Catedral de la Evolución Humana. La afluencia cayó un 2% respecto al año pasado en el que el museo había registrado 13.904 entradas. Fuentes del sector explican que no solo es que el público de la Dance World Cup venía a competir y a prepararse para la competición, sino que además echó el turismo habitual que sí realiza el itinerario habitual de visitas donde la Catedral de Burgos y elMuseo de la Evolución son espacios de referencia.

El descenso de afluencia turística se notó en todo el Sistema Atapuerca. Durante el pasado mes se registraron un total de 22.967 visitas lo que supone un descenso del 1% respecto a las cifras de hace un año que superaron los 23.200. De esta manera, a la caída de viajeros que traspasaron las puertas de la casa de Miguelón hay que sumar los que transitaron por la Trinchera del Ferrocarril. Las visitas a los yacimientos de Atapuerca están condicionados estos días a la excavación científica. Pero este año han sido menos. Se han registrado en julio 5.524 visitantes, un ligero descenso de los 5.566 que realizaron la visita en julio del año pasado.

El único ámbito del Sistema Atapuerca que ha ganado en visitas ha sido elCentro de Arqueología Experimental. Su exposición del exterior y del interior atrajo a 3.812 visitas lo que supone un ligero incremento respecto a los números de hace un año cuando se acercaron a estas instalaciones del pueblo de Atapuerca 3.738 personas.

Las cifras acumuladas hasta el mes de julio cotizan a la baja en lo que se refiere a las visitas a la exposición permanente del Museo de la Evolución pero decae mucho en torno a los yacimientos y la exposición permanente de arqueología experimental que incluye la visita al Parque Arqueológico exterior.

En total el Sistema Atapuerca acumula un descenso del 1,8%. Se ha pasado de 146.382 entradas hasta julio de 2024 a las 143.744 de este año. Esto viene dado principalmente por la caída de la afluencia de viajeros a los Yacimientos de Atapuerca. Se ha pasado de 38.513 personas el año pasado a los 36.224 de este año. También baja la afluencia al Carex. Se ha pasado de 28.582 el año pasado a los 28.131 de este año.

Durante los últimos 15 años, el Sistema Atapuerca ha registrado un total de 7,5 millones de entradas no sólo de visita a las exposiciones permanentes sino también a la actividad programada que consiste en exposiciones temporales, talleres y actividades de todo tipo. La media en los últimos años es la de superar con creces el medio millón de visitas aunque el pico se registro en 2023 con 642.197 entradas.