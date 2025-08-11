Un pequeño pueblo de Burgos será la capital de la paleontología de España en septiembre

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Cada tres años un pequeño pueblo de la provincia de Burgos se convierte en la capital de España en Paleontología. Acoge «el único congreso científico del ámbito de la paleontología que se realiza en España de forma periódica desde el año 1999», remarco su coordinador y responsable científico del Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes (SAS), Fidel Torcida.

Las X Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su entorno reunirán a un centenar de científicos especialistas en el mundo de los dinosaurios. Como en cada edición, los organizadores en una localidad como Salas de los Infantes atraen a los grandes científicos del ámbito paleontológico. «Empezamos en 1999, pensamos en buscar a la gente más prestigiosa de este mundo, incluso a los que descubrieron a los dinosaurios más mediáticos... y aceptaron nuestra invitación, al principio nos sorprendía, ahora tenemos una trayectoria de diez ediciones en un formato pequeño que, también, tiene sus ventajas», remarca el científico.

Uno de los atractivos de este encuentro es que «los estudiantes pueden tener una comunicación directa con su paleontólogo de referencia, aquel al que admira desde la infancia, y con el que puede mantener un debate directo porque hay un intercambio muy interesante de información entre todos los congresistas y todos son muy accesibles», añade.

Para la alcaldesa de Salas de los Infantes, Ada Marcos, este encuentro es clave para reivindicar el potencial del estudio de los dinosaurios para la comarca a nivel científico, divulgativo y turístico. «Estas jornadas no es más que la punta del iceberg de lo que es un trabajo que no tiene estacionalidad, que se realiza los 365 días del año y que es el proyecto más potente para el territorio».

Así que Salas de los Infantes volverá a acoger a un centenar de científicos en dos jornadas intensas en propuestas científicas. «Este año se ha suscitado la mayor participación en trabajos científicos presentados, tenemos 57 en total con lo que van a ser días muy intensos», remarcó.

Uno de los retos de la décima edición de las jornadas es el de abordar la tecnología en el estudio de las icnitas de dinosaurios. «Hoy en día no te aceptan publicar un estudio de huellas si no tiene imágenes, escáneres 3D y quien empezó todo esto estará en Salas», señaló el director del Museo de Dinosaurios. Se trata de Peter Falkingham (Universidad de John Moores de Liverpool) que es referencia en este ámbito a nivel internacional. A la localidad salense se acercará también José Luis Carballido (Conicet-Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Argentina) que descubrió al dinosaurio más grande del mundo. El Patagotitán y realiza excavaciones en la Patagonia Argentina. Junto a ellos Kimberley Chapelle (Universidad Stony Brook (EEUU) y Universidad de Wiwatersrand (Sudráfrica) que renombró una nueva especie de dinosaurio hace seis años.

Entre los ponentes del ámbito nacional participarán Ángela D. Buscalioni (profesora Universidad Autónoma de Madrid y directora del Centro para la Integración en Paleobiología, CIPb-UAM) con una larga trayectoria en investigación sobre paleontología en España. José Manuel Gasca (Universidad de Salamanca) que ha participado este verano en la excavación de cocrilos de hace 40 millones de años en Zamora, con experiencia en excavaciones en Aragón. La conferencia en abierto será de una científica española. Penélope Cruzado (Universidad de La Laguna) «es un talentosa paleontologa que estuvo en su momento en Argentina y ahora, afortunadamente, ha vuelto a España y trabaja en patologías de dinosaurios», resaltó Torcida.

Y entre los trabajos científicos que se presentarán en el congreso y que formarán parte de una publicación científica monográfica, el CAS cita con orgullo cinco proyectos hechos con material de las excavaciones que rastrean el pasado de los gigantes de la Sierra de la Demanda. «Vamos a presentar cinco trabajos que firman estudiantes que se han formado con nosotros, estudiantes universitarios que han hecho su trabajo de máster o han iniciado su tesis con nosotros para iniciar su carrera investigadora y ya hay resultados que se darán a conocer en estas jornadas», señaló Fidel Torcida.

De forma paralela, se llevarán a cabo actividades abiertas al público generalista. Además de la charla de Penélope Cruzado se han planteado otras actividades. Conciertos abiertos de inauguración y clausura del evento, y la excursión por el territorio de huellas y dinosaurios de salas será abierto con lo que podrán participar en una ruta por un enclave privilegiado para el estudio de dinosaurios con grandes expertos a nivel internacional en la materia.