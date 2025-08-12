Los vecinos de Parralillos comienzan a rehabilitar sus viviendas sin esperar a las ayudas públicas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La urbanización de los Parralillos ya no será Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERREP), calificación que le permitirá acceder a importantes ayudas por parte de las administraciones públicas, al estilo del proyecto que se viene desarrollando en San Cristóbal, que todavía está inconcluso.

Los vecinos de varios portales han emprendido la rehabilitación de las fachadas para mejorar la eficiencia energética de los edificios, en lugar de esperar al año 2027, para cuando el Ayuntamiento de Burgos había logrado el compromiso de la Junta de Castilla y León, de contar con presupuesto para iniciar el programa ERREP. Así lo trasladaban fuentes municipales tras la reunión celebrada entre el alcalde en funciones y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, y vecinos de Parralillos. Según indicaban, la sensación de Manso era de desilusión ante la iniciativa de comenzar con las mejoras del barrio, ya que había en marcha un proyecto que prometía importantes cantidades para regenerar urbanísticamente todo el entorno.

Los vecinos, por su parte, se han interesado en la reunión sobre la posibilidad de acceder a alguna ayuda municipal en forma de bonificación en la licencia de obra o en el impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO). Manso ha indicado que se informará de las posibilidades que existen, que podrían ir más en la línea del impuesto que sobre la licencia municipal.

Al inicio del mandato, la alcaldesa, Cristina Ayala y el concejal Juan Manuel Manso, realizaron una visita a esta urbanización de Parralillos para anunciar este proyecto de regeneración urbanística. Posteriormente, se envió una memoria a la Administración regional, elaborada por técnicos de Urbanismo y Servicios Sociales, para justificar el proyecto y acceder a los fondos europeos Next Generation gestionados por la Junta de Castilla y León para rehabilitar entornos urbanos residenciales.

Desde el equipo de Gobierno se aspiraba para esta barriada, cuyas construcciones datan de finales de la década de los 50 y principios de los 60 del siglo pasado, una rehabilitación que, en su versión más ambiciosa, podría llegar a 6.373.282 euros. En septiembre de 2023, Manso explicaba que este presupuesto «aproximado» tendrá definirse en los proyectos futuros si obtiene el parabién de Junta y Gobierno central, que es el que reparte los fondos a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De cumplirse las expectativas, la ayuda ascendería a 2,8 millones y los 3,5 restantes correrán a cargo de las cuentas municipales.

La inversión contempla la mejora de las envolventes térmicas, la instalación de una red de calor que alimente un sistema centralizado de calefacción, la retirada de amianto, la mejora de la accesibilidad de los seis portales de la urbanización y del alumbrado de la zona.

Un millón de euros del total se destinará a abrir una nueva calle contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana en un espacio ahora vallado que transcurre frente a las instalaciones de La Parrala.

San Juan de los Lagos y Pozanos

Por otro lado, el concejal de Urbanismo ha recibido en la Alcaldía a vecinos de San Juan de los Lagos y de la calle Pozanos. Con los primeros, se ha comentado que están pendiente de comenzar una nueva fase en la rehabilitación de sus viviendas, en este caso de los portales 9, 10 y 11. El Ayuntamiento revisará el convenio para el arreglo de las terrazas de estos bloques, que son suelo privado de uso público, para colaborar en 2026 en la mejora urbanística, en el mismo porcentaje que en las fases anteriores que afectaron a otros bloques.

Un momento de la reunión en la Alcaldía con los vecinos de San Juan de los Lagos.ECB

Los vecinos de Pozanos reclamaron mejoras de accesibilidad a las viviendas. Manso planteará a la Gerencia de Urbanismo que redacte un proyecto para esta zona y contempla que las obras puedan financiarse con la partida para distritos del próximo 2026, si está de acuerdo la junta de distrito Centro- Norte.