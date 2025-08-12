El Ayuntamiento de Burgos expone al público el padrón y la lista cobratoria del Impuesto sobre Actividades Económicas 2025

Edificio del Ayuntamiento de Burgos, en el número 1 de la plaza Mayor.SANTI OTERO

El Ayuntamiento de Burgos aprobó el padrón y la lista cobratoria del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondiente al ejercicio 2025, por un importe total de 9,48 millones de euros, según la resolución de la Tesorera Titular del Órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.

La documentación estará expuesta al público durante 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación oficial, en las oficinas de Tributos (BAC, Plaza Mayor, y Fundación Sonsoles Ballvé). Durante ese plazo podrán examinarla las personas interesadas.

Una vez finalizada la exposición, y en el plazo de un mes, se podrá presentar reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal. De forma potestativa, también podrá interponerse recurso de reposición ante la titular del órgano gestor.

El periodo voluntario de pago será del 14 de agosto al 14 de octubre de 2025. Los recibos no domiciliados podrán abonarse con tarjeta de crédito a través de la Oficina Virtual Tributaria o en las entidades de crédito autorizadas: Abanca, Banco Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank, Caja Rural, Ibercaja, Kutxabank, Laboral Kutxa y Unicaja Banco. Los contribuyentes con recibos domiciliados tendrán el cargo en cuenta el 14 de octubre.

El consistorio recomienda domiciliar el pago para ejercicios posteriores y recuerda que, una vez finalizado el plazo voluntario, las deudas pendientes se cobrarán por vía de apremio, con recargos, intereses de demora y costas.