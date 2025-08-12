Guzmán viaja hasta la Edad Media con la recreación de su historia

Publicado por Alba Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Guzmán se viste del medievo este sábado 16 de agosto. Este pequeño pueblo de Burgos realizará una recreación inspirada en el origen del pueblo, que iniciará a las 18:00 horas en la zona del castillo.

Un espectáculo que reúne a más de 250 personas, más del doble con las que viven habitualmente en la localidad. El recorrido comenzará en la zona del castillo, donde se representará una obra teatral ambientada en el siglo IX, con árabes y cristianos como protagonistas, continuarán con un desfile hasta la plaza del palacio en la que acompañaran música de trompetas y tambores, más el toque de campanas. Como remate final la organización aportará una jornada de juegos populares como la rana, la peonza o la tuta, entre muchos otros y a las 20:30 horas dará comienzo un concierto de música celta, Veteranos de las Galias inundará Guzmán de música medieval y celta, encajando a la perfección con este día. Al mismo tiempo habrá un kiosco que ofrecerá vino, duces y pinchos al más estilo medieval.

Esta iniciativa nació el año pasado por iniciativa de Agustín de la Cal Santos , natural de Guzmán y guía turístico del programa de la ADRI Ribera del Duero, "Queremos enseñar la historia, el origen del pueblo sin necesidad de estar buscado sobre él en las páginas web" informa el coordinador del evento.

La información que han recaudado para la recreación ha sido en gran parte gracias a la campaña de arqueólogos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que como cada año acuden a Guzmán para investigar sobre su castillo y con su apoyo han podido detallar más aún los hábitos y vestimenta de esa época.

Con la ayuda de la modista del pueblo y de asociaciones como la de Torregalindo, que cuentan con ropa de esa época gracias a la recreación del belén viviente que realizan cada año, han podido conseguir todos los complementos y que la vestimenta sea lo más fiel a la realidad.

Agustín de la Cal se sorprende de como se ha volcado todo el mundo, incluso gente que no pertenece al pueblo, y a pesar de ser el primer año están dispuestos a seguir mejorando para continuar años siguientes.