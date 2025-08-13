Un fallecido tras arder su coche después de chocar con otro vehículo en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 6:49 horas por la colisión entre dos vehículos en la autovía A-231, a la altura del kilómetro 132, en Sasamón.

En el aviso se informaba de que uno de los vehículos implicados en el choque estaba en llamas, aunque no se pudo confirmar inicialmente que hubiera alguna persona en su interior, como finalmente se verificó.

El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que enviaron a los equipos de asistencia al lugar del suceso.

Ya sobre el terreno, los servicios sanitarios confirmaron la presencia de un varón fallecido en el interior del vehículo que había ardido. Además, se atendió a un varón de 25 años, que posteriormente fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos. Acudió también al lugar del accidente personal sanitario del centro de salud de Melgar de Fernamental y se había activado una UVI móvil, aunque finalmente no fue necesaria.