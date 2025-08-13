Un fallecido tras chocar dos vehículos en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herida en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 6.49 horas por la colisión entre dos vehículos en la autovía A-231, a la altura del kilómetro 132, en Sasamón.

En el aviso se informa que uno de los vehículos implicados en el choque está en llamas, aunque no pueden confirmar que haya alguien en el interior.

El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió asistencia al lugar.

Allí, los servicios sanitarios confirman un varón fallecido en el interior del vehículo que había ardido. Además, se atendió a un varón de 25 años, que posteriormente fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos. Acudió también al lugar del accidente personal sanitario del centro de salud de Melgar de Fernamental. Se había activado una UVI móvil, aunque finalmente no fue necesaria.