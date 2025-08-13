Detenido un hombre en Burgos por amenazar de gravedad a varios familiares

La Policía Local localiza un patinete robado en un bar de la calle Santa Clara.TOMÁS ALONSO

La Policía Local de Burgos detuvo a un hombre de 49 años por la presunta comisión de un delito de amenazas graves contra varios familiares.

Los hechos ocurrieron el sábado 9 de agosto, alrededor de las 15.30 horas, cuando la sala del 092 recibió un aviso alertando de un altercado en la calle San Pedro Cardeña, donde se alertaba que un hombre estaba golpeando con fuerza la puerta de un domicilio.

Una patrulla de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) se desplazó al lugar y localizó al sospechoso, que reconoció que las personas en el interior de la vivienda eran familiares que no le permitían entrar. Los ocupantes de la casa aseguraron que habían recibido amenazas y, en presencia de los agentes, el detenido volvió a proferirlas.

Ante estos hechos, la Policía Local procedió a su detención y traslado a los calabozos, quedando a disposición judicial.