Solo un 25% de los propietarios de casas rurales de Burgos considera que su año va mejor que el pasado 2024

Las casas rurales de la provincia cerrarán el puente de agosto con una ocupación de 85%. Una cifra «buena» que «no llega a ser del cien por cien por a competencia desleal de los ilegales que compiten con precios más bajos porque al no estar legalizados no pagan impuestos y porque con el calor muchos turistas prefieren playa».

Así lo explica Domingo Hernández, portavoz de la Asociación de Turismo Rural de la Provincia de Burgos (Turalbur). De hecho, «las casa rurales con piscina siempre son las más demandadas en esta época del año». Sin embargo, el puente de agosto es un oasis en un año que para el 75% de los propietarios de casa rurales de la provincia está siendo en cuanto a reservas igual o peor que el año anterior.

«Solo uno de cada cuatro considera que está teniendo mejores cifras que el año pasado», apunta Hernández. El primer semestre del año, las casas rurales de la asociación cerraron una ocupación media del 20%. «Las cifras varían ligeramente entre los hoteles rurales y las casa rurales y es que en los primeros la ocupación suele ser más alta porque el número de plazas es menor y es más sencillo llenar», explica el portavoz de la entidad.

Excepcionalmente bueno fue el pasado mes de julio debido a la Dance World Cup que «supuso una cobertura de plazas del 40%, especialmente en las casas cercanas a la capital, algo que no suele darse por norma general».

Ya de cara a lo que resta de año y a pesar de que aún quedan cinco meses para Navidad «ya empiezan a llegar las primeras llamadas para consultas y las primeras reservas para Nochevieja».

En cuanto a los puentes, Hernández señala que el del Pilar «solo será festivo en Castilla y León y en un par de comunidades autónomas más, pero no en Madrid, que siempre es una de las comunidades que más visitantes nos aporta». Algo similar ocurre con el puente de los Santos, que «no se prolongará como en otras ocasiones».

Habrá que esperar, por tanto, al puente de diciembre para, «seguramente, ver mejores cifras de ocupación en las casas rurales de la provincia burgalesa.