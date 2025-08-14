Vox todavía sueña con tumbar la Zona de Bajas Emisiones en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Recién entrada en vigor, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) continúa en el ojo del huracán. Al menos para el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, empecinado en su anulación a corto o largo plazo siguiendo la estela de Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó el pasado mes de marzo su eliminación progresiva al considerar que su aplicación afectaba a las rentas más bajas.

«En Europa, se está retirando en muchos países y no está pasando nada», señaló este jueves el portavoz municipal de Voz, Fernando Martínez-Acitores, haciendo además hincapié en que ya se están dictando sentencias que ponen en tela de juicio las ZBE en otros municipios españoles.

Al margen de las pretensiones de los de Santiago Abascal, Martínez-Acitores no desaprovechó la ocasión de cargar contra el vicealcalde, Juan Manuel Manso, por alegar que la Zona de Bajas Emisiones es una «imposición del Gobierno socialista» cuando «el PP bien que la defendía cuando estábamos en el equipo de Gobierno y la tuvimos que limitar». De ahí, por ejemplo, la moratoria de 18 meses para su entrada efectiva en vigor de la que Vox saca tanto pecho.

Según Acitores, si Vox no hubiese ejercido presión durante su matrimonio fallido con los 'populares' la ZBE se aplicaría tal y como la concibió el PSOE durante el anterior mandato. Por otro lado, le parece «contradictorio» que los nuevos aparcabicis incluyan el eslogan 'menos coches' cuando la ciudad tiene «25.000 trabajadores en el sector de la automoción».

«¿Esto es también una imposición del Gobierno socialista?», se preguntaba Acitores antes de acusar al Ejecutivo municipal de «criminalizar al coche» mientras Manso intenta «quedar bien con todo el mundo».

«Infantilismo, pataleta y falta de transparencia»

Es agosto y la actividad municipal mengua. Lo sabe hasta el apuntador, aunque «el Ayuntamiento no debe parar nunca». Eso no quita para que los políticos dejen sus rencillas a un lado y Acitores ha decidido reaccionar a los últimos pasos dados por un equipo de Gobierno que, en su opinión, está protagonizando «el verano de las pataletas».

Varios son los temas en los que Vox pone sobre la mesa para criticar a sus otrora socios. Sobre la comisión de investigación del denominado 'caso de las gastronetas', todavía no se ha convocado oficialmente la siguiente sesión aunque todo apunta a que se celebrará el 27 de agosto. Sea como fuere, Acitores reprochó que se haya tardado un mes en hacer llegar a la oposición tres expedientes «verdaderamente importantes» para seguir con el resto de actuaciones.

«¿Por qué se convoca una comisión de investigación si llegan los documentos a hechos consumado por el equipo de Gobierno?». Más allá de dicha cuestión, la cara más visible de Vox Burgos no entiende que se acordase el nombramiento de Yolanda Barriuso como presidenta y de él mismo como vicepresidente, posteriormente se recogiese en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPBUR) y no haya sido hasta el 13 de agosto cuando se firma el pertinente informe. «En aras de la transparencia, no tiene sentido».

Esa muestra de «infantilismo, pataleta y falta de transparencia» también se traslada, a juicio de Acitores, al área de Participación. Con dos comisiones seguidas para el próximo miércoles, 20 de agosto, resulta curioso que la oposición no tenga aún en su poder el informe de la comisión de Quejas, sugerencias y reclamaciones por supuestos «problemas informáticos» -según el edil del área, José Antonio López- pero sí «la convocatoria de la semana que viene».

Proposiciones y recados

Desde un punto de vista propositivo, Acitores volvió a defender la necesidad de que Burgos cuente con una Ordenanza de Ornato que serviría, en principio, para «homogeneizar elementos urbanos de la ciudad». Asimismo, se plantearía la posibilidad de ubicar placas identificativas en edificios emblemáticos.

Nada nuevo bajo el sol, ya que dicha propuesta fue sugerida por vez primera en 2022. Igual que otras, aprobadas o no, como el respaldo institucional a la reapertura del Tren Directo entre Burgos y Madrid con parada en Aranda de Duero, la denominación del skate park de San Isidro como Ignacio Echevarría, la creación de una Oficina de Maternidad o el aparcamiento regulado en Gamonal.

Ahora bien, Vox no se conforma con que sus proposiciones se aprueben en pleno. Y lo mismo ocurre con las inversiones pactadas en modificaciones presupuestarias. Por eso, Acitores avisa: «Como no veamos avances, que el PP se olvide de cualquier tipo de ayuda». El tiempo dirá si el recado va totalmente en serio o es un farol. No en vano, la premisa es permanecer «vigilantes porque no nos queda otra».