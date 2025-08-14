Aguas de Burgos logra 4,2 millones de fondos europeos para mejorar la gestión del ciclo urbano del agua

Un operario de Aguas de Burgos utiliza agua a presión uno de los depósitos del cerro de San Miguel.ÓSCAR CORCUERA

Publicado: Actualizado:

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos acaba de recibir la resolución por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de la tercera convocatoria del PERTE del Agua, en la que va a recibir 4,2 millones de euros.

El proyecto presentado por los técnicos de la empresa pública, denominado +Webur, ha sido el mejor valorado en la tercera convocatoria de estas características, según las declaraciones del presidente de la sociedad, Juan Manuel Manso.

El plan de inversiones de Aguas de Burgos tenía prevista una inversión en el ciclo del agua de 6,8 millones de euros, de los cuales se había solicitado 4,7 millones de euros y se han concedido 4,2 millones, aproximadamente el 95% de lo solicitado.

El pasado febrero se informaba desde la sociedad municipal la intención de concurrir a fondos europeos para el desarrollo de proyectos asociados a la mejora de la gestión de los recursos hídricos.

El proyecto remitido, cuyo presupuesto total contempla 17 actuaciones por valor de 6,8 millones, es una mejora del plan presentado a la segunda convocatoria de los PERTE (denominado WeBur). Prevé un total de 55 proyectos en materia de planificación, digitalización y mejora de la gestión de la información y de la participación ciudadana, con el objetivo de que estén ejecutados a 30 de junio de 2026.

Los avances que determina este proyecto se centran en una mejora del estado de las masas de agua, principalmente de los ríos Arlanzón, Vena y Ubierna, a su paso por Burgos y en sus tramos aguas abajo. También tiene como objetivos una disminución de las pérdidas y una mayor garantía del suministro y una adaptación al cambio climático. Además, tiene un carácter innovador, dado que incluye un estudio de compostaje y restos de poda municipales junto a los lodos de la EDAR y la digitalización de las zonas verdes como medida de protección contra incendios.