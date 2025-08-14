Atragantamiento mortal en un restaurante de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 90 años de edad ha fallecido este jueves en Burgos tras sufrir un atragantamiento mientras comía en un restaurante situado en la calle Burgense. El suceso, según confirman fuentes del 112, ha tenido lugar en torno a las 2 de la tarde.

Antes de que llegase la ambulancia, la Policía Local intentó salvar a la anciana mediante la maniobra de Heimlich. A continuación, el personal sanitario intentaría, lamentablemente sin éxito, reanimar a la mujer practicándole una reanimación cardiopulmonar (RCP).

Con la Policía Nacional también presente en el lugar de los hechos, los sanitarios acabaron confirmando el fallecimiento de la anciana. Según testigos presenciales, se encontraba comiendo marisco con una hija cuando ocurrió el fatal incidente. Pasadas las 3 de la tarde, aún no se había procedido al levantamiento del cadáver.