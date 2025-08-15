La Bonoloto deja un premio de más de 128.000 euros en el centro comercial El Mirador de Burgos
El ganador se lleva un premio de Segunda Categoría por sus cinco aciertos más el complementario
El sorteo de la Bonoloto del jueves 14 de agosto ha dejado un premio de un total de euros 128.301,50 a un acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) en Burgos capital, según informa Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el boleto se ha validado en la Administración de Loterías número 20 de Burgos, situada en el Centro Comercial Carrefour, El Mirador L-33.
La combinación ganadora ha estado compuesta por los números 41, 04, 14, 06, 03 y 33 complementario el 19 y reintegro el 1. La recaudación del sorteo ascendió a 2.100.665,50 euros.