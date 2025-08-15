La Bonoloto deja un premio de más de 128.000 euros en el centro comercial El Mirador de Burgos

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El sorteo de la Bonoloto del jueves 14 de agosto ha dejado un premio de un total de euros 128.301,50 a un acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) en Burgos capital, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto se ha validado en la Administración de Loterías número 20 de Burgos, situada en el Centro Comercial Carrefour, El Mirador L-33.

La combinación ganadora ha estado compuesta por los números 41, 04, 14, 06, 03 y 33 complementario el 19 y reintegro el 1. La recaudación del sorteo ascendió a 2.100.665,50 euros.