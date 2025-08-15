Ayala pide a la Virgen por los jóvenes, los mayores y los «proyectos para mejorar la ciudad»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, fue la encargada ayer de pronunciar el tradicional voto de la ciudad a Santa María la Mayor durante la celebración de la solemnidad de la Asunción en la catedral de Burgos. En su intervención, Ayala elevó una petición centrada en los colectivos más sensibles y en el futuro de la ciudad. En sus palabras dirigidas a la Virgen le pidió que «cuides de nuestros jóvenes», que «inspires a la sociedad para honrar a nuestros mayores», que «nos ayudes en nuestros proyectos para mejorar la ciudad» y que acompañe «a todos los que sufren dificultades en la vida».

La misa estuvo presidida por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta Gavicagogeascoa, quien recordó durante la homilía que «nuestra Madre está en el cielo» y llamó a los fieles a compartir su destino glorioso. Iceta repasó el significado del dogma de la Asunción, proclamado en 1950 por el papa Pío XII, y destacó su arraigo en la tradición española, al señalar que 33 de las 69 catedrales del país están dedicadas a esta advocación, incluida la de Burgos, encomendada a Santa María la Mayor por el rey san Fernando.

En su reflexión, Iceta puso el foco en las imágenes del Apocalipsis y en el pasaje de la Visitación, donde María acude a servir a su prima Isabel tras el anuncio del ángel. Es titular de la archidiócesis de Burgos describió a la Virgen como un signo de servicio y esperanza y lamentó que, en muchas ocasiones, predominen la indiferencia o la tristeza.

«Ojalá nosotros vibremos ante la presencia del Señor y la Virgen María», rogó, invitando a los fieles a sumarse al cántico del Magníficat, que exalta la humildad y la pobreza confiada en Dios y denuncia la soberbia, la riqueza y el poder que oprimen. Iceta concluyó recordando que, mientras los cristianos peregrinan por el «desierto de la vida», están llamados a convertirlo en un lugar donde florezcan la misericordia, la justicia y la santidad.

La ceremonia incluyó también la bendición papal, que permite lucrar una indulgencia plenaria, y el estreno del nuevo ambón, que se incorpora al conjunto litúrgico junto al altar y la cátedra. Antes de concluir, el arzobispo tuvo un recuerdo para las personas afectadas por los incendios en distintas regiones del país y pidió a la Virgen que «mantenga lejos de nuestras tierras el fuego».

La celebración, en la que intervino la Coral Santa María la Mayor, congregó a numerosos fieles en la catedral y ha servido, un año más, para renovar la devoción de la ciudad a su patrona, en un acto que une la tradición religiosa con la presencia institucional.