El aviso por calor se extiende y mantiene a toda la Comunidad en riesgo extremo de incendios

El aviso naranja por altas temperaturas en Castilla y León se extiende este domingo desde la mayoría de las provincias de la Comunidad. En Burgos se volverán a ver unos valores máximos que ayer ya rozaron los 39ºC, afectando en esta jornada dominical a las comarcas del norte y en el Condado de Treviño. En la meseta el calor será levemente menor con una máxima que llegará a los 37ºC, mientras que en la sierra, el calor se mitiga levemente y se queda en los 35 grados del Sistema Ibérico en la comarca de Pinares entre Burgos y Soria.

Y es que, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su previsión para los próximos tres días, consultada por Ical, todas las provincias del territorio castellano y leonés se encuentran hoy en nivel de aviso naranja por máximas que podrían alcanzar los 39 grados salvo León y Soria, que se mantienen en el nivel amarillo. El calor se extenderá desde Valladolid y Zamora, donde ya ayer se esperaban termómetros de hasta 39 grados, hasta el sur y el noreste de la Comunidad, lo que sitúa a todo el territorio de Castilla y León en riesgo extremo de incendios.

Así, las máximas de 39 grados se esperan este domingo en las mesetas de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, así como en el sur de la provincia abulense, en el norte de Burgos y en el Condado de Treviño. Además, también en nivel naranja se sitúa el Sistema Central tanto en Ávila como en Segovia por máximas de hasta 38 grados.

El resto del territorio castellano y leonés se sitúa en el nivel de aviso amarillo con máximas esperadas que oscilan entre los 35 grados del Sistema Ibérico en Burgos y Soria y los 37 de la meseta de Burgos y la comarca leonesa de El Bierzo.

Esta situación mantiene a toda la Comunidad en riesgo extremo de sufrir incendios forestales, tal y como revela el Servicio de Medio Ambiente de la Junta, que también señala la posibilidad de que exista algún chubasco disperso con tormenta en las zonas de montaña y que los vientos hoy serán variables, con predominio del componente suroeste por la tarde, aunque flojos.

La bajada de temperaturas que se espera a partir de esta próxima noche saca a toda la comunidad autónoma de Castilla y León de los avisos para la jornada del lunes, en lo que parece el comienzo del fin de la ola de calor que ha asolado la Comunidad de incendios desde el pasado fin de semana.