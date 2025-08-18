La operación de tráfico 15 de Agosto se salda Burgos con 9 heridos en 5 accidentes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La operación especial de tráfico 15 de Agosto, que se ha desarrollado entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto se ha saldado en las carreteras de la provincia de Burgos con nueve heridos leves en cinco accidentes.

Según los datos de la Dirección Provincial de Tráfico (DGT), esta última operación especial de tráfico se ha desarrollado en las carreteras de la provincia de Burgos con un tráfico muy intenso.

Las mayores intensidades se registraron en el mediodía del domingo 17 de agosto, alcanzando los 3.300 vehículos/hora y sentido en las principales vías de nuestra provincia: A-1, AP-1, A-231 y A-62.

Precisamente, en la jornada del domingo se registró un accidente por alcance en la AP-1. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 13.25 horas en la que se alertaba del choque entre dos turismos en el kilómetro 46 de la AP-1, sentido Vitoria, en el término municipal de Grisaleña.

En el lugar del accidente, al que se desplazaron dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, así como los servicios sanitarios, se atendió a dos personas, heridas, ambas conscientes, por dolor en el cuello, una mujer de 35 años y un menor de 15 años.

En lo que va de año, las carreteras de la provincia han registrado 13 víctimas mortales en accidente de tráfico, lo que representa 5 más que durante el mismo periodo del año anterior.

La última víctima mortal se produjo el pasado 13 de agosto, en un accidente registrado en la autovía A-231, en el término municipal de Sasamón, cuando el conductor de un vehículo moría tras un choque por alcance con otro vehículo. El coche de la víctima mortal empezaba a arder. En el lugar, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.