La Guardia Civil de Burgos auxilia a un vecino durante el operativo por los incendios en la Montaña Palentina

La Guardia Civil ha auxiliado en la localidad de Guardo (Palencia) a un vecino de 82 años de edad que presentaba síntomas compatibles con principio de infarto, durante las labores de confinamiento de la población motivadas por los incendios declarados en la Montaña Palentina.

El suceso tuvo lugar durante la tarde de ayer, cuando componentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Comandancia de Burgos, desplegados en apoyo a la Comandancia de Palencia dentro del operativo de emergencia, tuvieron conocimiento de la presencia de un varón indispuesto la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el hombre presentaba fuertes dolores en la zona torácica y signos evidentes de malestar general. Tras una primera valoración, decidieron trasladarle sin demora en el vehículo oficial hasta el centro de salud más próximo, situado en la misma localidad de Guardo, dada la urgencia del cuadro clínico y la imposibilidad de esperar la llegada de una ambulancia sin comprometer la seguridad del afectado.

La rápida intervención de los agentes, junto con la coordinación inmediata con los servicios sanitarios, resultó determinante para evitar un desenlace más grave y garantizar la recuperación del paciente.

Se recuerda que en situaciones de emergencia como la actual, en la que los incendios en la Montaña Palentina han obligado a movilizar numerosos recursos humanos y materiales, la rápida respuesta de los efectivos desplegados está siendo fundamental para garantizar tanto la seguridad de la población como la atención a incidencias de cualquier tipo que puedan surgir de manera imprevista.

Con este tipo de actuaciones, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección y auxilio de los ciudadanos, especialmente de las personas de edad avanzada o en situación de vulnerabilidad, en el marco de los planes de seguridad y emergencias desarrollados en todo el territorio nacional.