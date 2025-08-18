Muere un motorista en Burgos tras chocar con un turismo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista ha fallecido esta mañana en un accidente en Burgos capital. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía varias llamadas a las 10.30 horas en las que se informaba de la colisión entre una moto y turismo a la altura del número 4 de la Carretera Poza.

En el aviso se señala que el conductor de la moto está herido grave, inconsciente y sangrando como consecuencia del choque. Ea sala de operaciones del 1-1-2 avisaba a Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envió una UVI móvil. En el lugar, el personal sanitario trató de reanimar sin éxito al motorista herido y confirmó en el lugar su fallecimiento.