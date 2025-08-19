Dos décadas de los disturbios de Eladio Perlado: la primera batalla de Gamonal

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Los ánimos estaban caldeados, y no por los rigores de un verano sin olas de calor como las de ahora. El miedo había prendido en el barrio y los representantes vecinales manifestaron su rechazo a la propuesta municipal de ubicar en la avenida entonces denominada Eladio Perlado, hoy Derechos Humanos, un aparcamiento subterráneo. No imaginaba el equipo de Gobierno liderado por el 'popular' Juan Carlos Aparicio que aquella oposición iba a cristalizar en una verdadera batalla campal que les obligara a recular.

Ocurrió hace veinte años. Sin redes sociales que difundieran al mundo el minuto y resultado de unos disturbios que, además de impedir la obra en cuestión, sentaron -sin saberlo- un precedente. La secuela tenía lugar en 2014, con Javier Lacalle a los mandos (en 2005 era responsable de Urbanismo y, por tanto, del polémico proyecto en Eladio Perlado), cuando el intento de construir el parking en la calle Vitoria también se vio frustrado tras días, y noches, de protestas callejeras.

Se forjaba así la 'leyenda' de Gamonal, esta vez sí amplificada vía móvil, y, al margen de apelativos al gusto -gloriosa para unos y negra para otros- obligaba a extremar las precauciones a los regidores posteriores, tanto el socialista Daniel de la Rosa, como a su sucesora, Cristina Ayala (PP), a la hora de plantear soluciones al grave problema de aparcamiento que dos décadas después de aquel episodio persiste en el barrio.

De vuelta a 2005, cabe recordar que a comienzos de año tenía lugar el derrumbamiento de dos edificios en el barrio barcelonés del Carmel a causa de las obras de ampliación del metro. No hubo muertos, pero un millar de vecinos fueron evacuados y cientos perdieron sus viviendas. La conexión mental fue inevitable entre los residentes de Gamonal cuando supieron que la intención era excavar en una vía en la que abundaban construcciones levantadas a comienzos de los años 70, al calor del desarrollo industrial burgalés, sin aparcamientos subterráneos propios.

Los representantes vecinales, con la asociación Las Eras de Gamonal al frente, denunciaban que no existían informes que garantizaran la seguridad de esta actuación. La duda caló y pese a que la empresa adjudicataria (Arranz Acinas) eligió la semana más apacible del año -por aquello del éxodo estival que acompaña al puente de agosto- para desembarcar y comenzar los trabajos, su presencia en la zona desató la ira.

La madrugada del 19 se saldó con cinco detenidos, trece heridos -la mayoría, agentes de la Policía Local- y graves destrozos de mobiliario urbano, amén de un rosario de objetos lanzados desde las ventanas de los edificios con vistas a la zona cero, incluida una taza de retrete, elevada a 'símbolo' de la intensidad de unos altercados que tuvieron efecto inmediato. Dada la situación, Aparicio decidía frenar la obra y culpaba a grupos extremistas de carácter violento de lo ocurrido. Aquella paralización, en principio temporal, se tornó definitiva meses después.

Los tambores volvían a resonar tras ocho años y medio, con idéntico resultado. Lacalle enterraba su intención de construir un parking subterráneo en Gamonal. Florecía en este tiempo el disuasorio de Las Torres, insuficiente a todas luces para acabar con la doble fila perenne en el barrio, agudizada por las peatonalizaciones recientes de las calles Francisco Grandmontagne y Roma. A la espera de una solución por concretar en Derechos Humanos -epicentro de los incidentes de los que se cumple el 20 aniversario-, está por desvelarse el impacto del nuevo disuasorio en construcción en el entorno del Silo y el futuro de la propuesta municipal de ubicar un parking (el parking) esta vez bajo el parque Buena Vista, tras frustrarse -una vez más por la presión vecinal- el empeño de Ayala y el edil Juan Manuel Manso de levantarlo en altura en la calle María Amigo. Porque veinte años, dicen, no es nada.