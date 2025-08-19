'Pisando huevos' para reclamar la A-12

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Hartos de la paralización de la A-12 a su paso por la provincia de Burgos, los vecinos del entorno vuelven a la carga para hacerse oír. Esta vez se suman al ritmo de las administraciones competentes y circularán por la única vía de comunicación actual, la N-120, 'pisando huevos'.

En concreto, el viernes 22 de agosto, a las 18 horas, tendrá lugar la II Marcha Lenta en Coche por la A-12, un evento "autorizado", según destacan sus promotores, que tiene como objetivo expresar el "cansancio" ante la "desidia y la inoperancia" de los responsables políticos en lo que respecta a la finalización de la autovía.

La marcha partirá desde Villamayor del Río y culminará en Villafranca Montes de Oca y los participantes circularán a la menor velocidad que permita la N-120 entre ambas localidades, unos 45 kilómetros por hora. La duración estimada de la protesta es de aproximadamente 30 minutos.

La recogida de material identificativo para todos los que quieran sumarse y hacer visible su malestar se realizará en el parking de Villamayor del Río, junto a la N-120, a partir de las 17.45 horas.