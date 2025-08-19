Burgos y Aranda se vuelcan con las zonas afectadas por los incendios en la región

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La devastación de los incendios que están asolando buena parte de Castilla y León también está generando una ola de solidaridad que recorre toda la Comunidad y más allá. En el caso de Burgos, los Bomberos del parque municipal de la capital ya llevan unos días sobre el terreno en las zonas más afectadas, allí donde se requiere el mayor número de efectivos posible, como es el caso de Palencia, León o Zamora. Tres provincias en las que han participado profesionales de Burgos.

Cada día hay una dotación del parque de Burgos en alguna de las zonas afectadas por los incendios en Castilla y León. Cada día, también, se dan relevos para seguir realizando las labores, el tiempo que sea necesario. La dotación sale a primera hora de Burgos, trabaja en la zona, y regresa por la noche. «Y así estaremos por los días que haga falta».

Según cuenta el jefe de Bomberos de Burgos, Miguel Ángel Extremo «Ahora estamos en Sanabria», más concretamente en Vigo de Sanabria, una de las localidades zamoranas que el pasado lunes se tuvo que desalojar por el avance del fuego del incendio forestal de Porto. Extremo explica que «el fuego está yendo para allá porque además el viento lo está propagando desde una zona de arbolado hacia los pueblos que están allí y estamos ahí para intentar proteger los pueblos, lo que se pueda».

El viento, según indica, ahora es uno de los principales enemigos para los equipos de extinción, una vez que la ola de calor ha remitido. La situación mejora pero «aún así hay pueblos ahí que preocupan bastante, son pueblos pequeños», añade el jefe de Bomberos de Burgos. Precisamente en Porto de Sanabria es donde peor situación hay en estas últimas horas.

Lo que se encuentran al llegar es desolador, «te puedes imaginar». Extremo indica que «hay mucha zona quemada, mucha zona arbolada y la preocupación de la población es por todo, porque ven el fuego, sobre todo por la noche que es muy escandaloso, y lo ven en las montañas y tienen miedo a que llegue a los pueblos».

El primer día, la dotación que acudió desde Burgos fue a Guardo, donde los efectivos que se desplazaron actuaron en un momento en el que «estaba descontrolado»

Aranda

El cuerpo de Bomberos SPEIS de Aranda de Duero ha activado un equipo de bomberos de apoyo para desplazarse hasta el páramo del Sil, cercano a la localidad de Bembibre (León), donde van a colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a la zona, informa Europa Press. La decisión se ha tomado en respuesta a la solicitud de colaboración de los servicios de emergencia de Castilla y León ante la gravedad de la situación y la necesidad de reforzar los equipos de tierra. El contingente de bomberos de Aranda de Duero, compuesto por tres efectivos y un vehículo dotado con una bomba rural pesada, partía a las 08.00 horas.

Bomberos de Aranda que acuden a León.Ayuntamiento de Aranda.

El operativo de apoyo contempla una rotación continua de los equipos en función de la evolución de la situación. Esta medida garantiza que los efectivos cuenten con las condiciones óptimas para desempeñar sus tareas de forma segura y eficiente, permitiendo mantener la capacidad de respuesta a lo largo del tiempo.

«Nuestro compromiso es total con la seguridad de la ciudadanía y la protección del medio ambiente, no solo en nuestra comarca, sino en toda nuestra comunidad y allá donde se nos requiera», ha declarado Juan Manuel Martin, concejal de seguridad ciudadana, mientras que el jefe del cuerpo de Bomberos SPEIS de Aranda de Duero, Julián Rasero, ha explicado que se acude con el equipamiento disponible «y la mejor disposición para trabajar codo con codo con los compañeros de León y el resto de los servicios de emergencia». A pesar de no tener competencias forestales el Ayuntamiento de Aranda, van efectivos voluntarios a Bembibre con pocos y antiguos medios de extinción de incendios forestales.

«Como es sabido, la competencia es de la Junta de Castilla y León, que debe facilitar los medios, tanto desde el punto de vista de ampliación en contratación de plantilla con cualificación profesional requerida y no solo tres meses en verano sino todo el año, en la provincia de Burgos, y con mayores dotaciones de vehículos forestares, camión rural y autobomba forestal, que siguen sin comprar a pesar de su compromiso publicado en el Bocyl, denuncian desde el Ayuntamiento arandino.

Así mismo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranda recuerda que intentó llegar a un acuerdo con la Diputación de Burgos para mejorar la dotación en el Parque de Bomberos de Aranda con la participación económica correspondiente y la respuesta ha sido negativa.