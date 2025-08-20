El circo llega a Lerma en forma de pasacalles

Publicado por Alba Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Con motivo de las fiestas patronales de la Natividad de Nuestra Señora, Lerma trae este año una novedad, ‘Circo en la Villa’ un festival de arte y humor lleno de creatividad que abarrotará las plazas y calles del municipio durante los días 2 y 3 de septiembre.

Se trata de un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Lerma a través de la Concejalía de Festejos, para convertir Lerma en un escenario al aire libre, acercar a toda la gente de todas las edades al mundo del circo y poder disfrutar de espectáculos de payasos, malabares, acrobacias, juegos participativos y música.

Este festival terminará en el Espacio Escénico La Piedad (20:30) con “Nilu”, un espectáculo que une el circo y la magia, pensado para emocionar y divertir a toda la familia. Una apuesta por la cultura y la participación en la que la concejala de fiestas, Leire Ortega, afirma que "este proyecto convertirá

Lerma en un gran escenario al aire libre, llevando el espíritu del circo a cada rincón de nuestra villa” y anima a los vecinos y visitantes a participar en este evento que amplifica el programa de fiestas patronales.

Entre estos dos días se repartirán las actividades con entrada libre y gratuita sin dejar tiempo muerto entre ellas:

Martes 2 de septiembre:

La jornada comienza a las 10:30 de la mañana con el espectáculo Circorral, que tendrá varias sesiones (11:15, 12:00 y 12:45), se trata de show de un payaso musical pensado para los más pequeños. A mediodía, la Plaza Santo Domingo acoge a las 13:30 a Julián y Pendorcho, una propuesta de circo, humor y magia cómica para toda la familia. Y por la tarde (18:30) en la Plaza Santa Clara, vuelve la risa con el espectáculo Intringulis. Para terminar el día a las 21:00 horas en la Plaza de Toros, la compañía Einz con “Le Bistro” realizará una obra teatral en la que un camarero malhumorado y una dama caprichosa serán los protagonistas del show sorprendiendo al público con talento y humor.

Miércoles 3 de septiembre:

Esta vez el día comienza a las 11:00 de la mañana hasta las 14:00 horas con un espacio interactivo Jeux. Juegos de madera, un parque de juegos inspirando en el circo, tendrá lugar en la Plaza del mercado Viejo y habrá otro pase por la tarde de 17:00 a 20:00 horas.

A las 13:00 horas el centro histórico se inundará de malabares y equilibrios combinados con música en directo de la mano de Jasson’s Five. Y por último, el broche final lo pone Nilu a las 20:30 horas en el Espacio Escénico La Piedad, fusionando magia, circo, teatro de objetos y música en vivo, para animar a todo el público.