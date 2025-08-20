Identificada en Burgos por llevarse gran cantidad de libros sin pagar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha identificado a una mujer de mediana edad, investigada como presunta autora de un delito de hurto, tras llevarse sin pagar un número aún por cuantificar de libros de un establecimiento dedicado a su venta situado en el centro de la ciudad.

La denuncia sobre los hechos, que no concreta la valoración exacta de lo sustraído, ya incluía la sospecha certera sobre la identidad de la autora, al haber visionado los propios empleados del comercio las imágenes de sus cámaras de seguridad y ser la mujer clienta habitual de la librería.

Los agentes encargados de la investigación han recabado y analizado dichas imágenes. En ellas se observa cómo efectivamente la persona denunciada, en su recorrido por la tienda, coge e introduce disimuladamente en un bolso grande de mano un número significativo de libros, para abandonar seguidamente el lugar sin abonar los mismos.

El atestado policial, que incluye un acta de visonado de las imágenes que comprometen a la denunciada, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción competente.