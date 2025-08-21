El operativo de Policía Local logra prevenir incendios en el Castillo

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los incendios en el parque del Castillo de hace unas semanas, en un intervalo de apenas tres días, volvieron a encender las alarmas entre los responsables de seguridad del Ayuntamiento de Burgos, a pesar de que las labores de tratamientos silvícolas en la zona no se vayan a hacer hasta el mes de octubre.

Sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad, la Policía Local lleva desplegando un dispositivo especial de vigilancia que empezó el pasado 6 de agosto y que está previsto que se desarrolle hasta finales de este mes. Un operativo en el que participan seis agentes, que se distribuyen por una dotación de la Unidad de Medio Ambiente (UMA), así como agentes de paisano de la Unidad de Policía Administrativa (UPAD) y de la Unidad de Distritos, y una dotación de agentes uniformados de la Unidad de Protección Permanente.

El primer balance de estos días de despliegue del operativo en el parque del Castillo se ha saldado con cinco personas identificadas, de las que dos eran menores de 15 y 16 años y otros tres adultos, de 18, 48 y 49 años, aunque en ningún caso implicados con los incendios.

El objetivo principal de este despliegue es la prevención de incendios y conatos de incendios que puedan amenazar este enclave de la ciudad que, lamentablemente, en los últimos veranos ha sido escenario de incendios que, en algunas ocasiones, han amenazado las viviendas que hay en el entorno.

Eso ha pasado hasta en tres ocasiones. En 2022, un incendio en la falda del Castillo, detrás de la calle San Francisco, estuvo cerca de llegar a las viviendas, pero la rápida actuación de los Bomberos lo evitó. También la rápida intervención de los Bomberos evitó que las llamas llegaran a las casas en incendios en el entorno de la calle Felipe de Abajo, en 2023 y en 2024.

La Policía Local se encarga también de investigar e identificar a los posibles implicados en los incendios en el Castillo. El foco está puesto en grupos de jóvenes que acuden al parque desde media tarde y están en la zona. Antes de que comenzara el operativo específico que desarrollan los agentes en el Castillo, dotaciones de Policía Local habían identificado a varios jóvenes que llevaban encima mecheros, pero no era una circunstancia suficiente como para que los agentes les pudieran atribuir estar detrás de algún incendio.

Lo que sí está claro es que la investigación de los agentes de la Policía Local apunta a que hay incendios que han sido provocados de forma intencionada. De hecho, cuando se produjo un incendio, los agentes que acudieron a la zona donde se produjo el fuego encontraron una botella de alcohol etílico de 96 grados en el entorno que estaba afectada por las llamas. La presencia de un elemento de estas características en una zona donde se ha registrado un incendio apunta a que se pudo utilizar como acelerante para provocar el fuego. El concejal de Seguridad, Ángel Manzanedo, señalaba hace unos días la presencia «botes de alcohol» y que se investigaba a un «grupo de jóvenes» como posibles autores de uno o varios de estos siniestros.

A veces es la propia inconsciencia la que hace que pueda derivar en algo peor. Hace dos años, en julio de 2023, agentes de la Policía Local sorprendieron a un grupo de jóvenes de entre 16 y 19 años bebiendo alcohol frente a una fogata en el Castillo o cuando tuvieron que intervenir los Bomberos porque se prendió fuego a una papelera.

El operativo se desarrolla desde media tarde y se prolonga hasta entrada la noche. Las principales zonas por las que se distribuyen los agentes son por los alrededores del recinto del Castillo, así como la campa y traseras del Vagón y los caminos que discurren entre el Vagón y el antiguo campo de fútbol Finisterre, Otras zonas por las que se despliega el operativo son las escaleras de la muralla junto al arco de San Esteban y las laderas orientadas a la calle Felipe de Abajo. Las laderas del Mirador, la zona de obras del puente del Castillo, el Cerro de San Miguel y sus laderas, alrededores del Centro de Biodiversidad, también están en el foco de los agentes

La ladera orientada hacia el camino del Cura y hacia Belcla, la ladera frente al hotel ABBA y sus laterales, así como las laderas que desembocan en la carretera que va de Francisco Salinas al Puente Verde y la laderas de Eras de San Francisco son otros de los espacios de vigilancia de la Policía Local.

Este patrullaje hace que al estar sobre el terreno, los agentes sirvan de efecto disuasorio a quienes se acercan al Castillo. En uno de los operativos de estos últimos días los agentes descubrieron una tienda de campaña que estaba montada en el aparcamiento inferior del Vagón del Castillo. En este sentido, hay que recordar que no se puede acampar en este paraje de la capital, como recuerdan los agentes del operativo. A ello se añade el riesgo de que puedan fumar o se les ocurra hace fuego. Los agentes no encontraron a nadie y se pasaron por la noche para que ver si había alguien para recordarle que está prohibida la acampada y que debía quitar la tienda de campana. Si no, la desmantelarían los propios agentes.