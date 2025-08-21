Bomberos forestales reclaman en Burgos sus "derechos laborales" y recuerdan a compañeros fallecidos en incendios

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un centenar de burgaleses han acompañado a los bomberos forestales que se han concentrado este jueves en recuerdo a los compañeros fallecidos en los incendios de León, además de reclamar "derechos laborales".

La concentración ha tenido lugar en la plaza de Mío Cid como continuación a la celebrada este miércoles en el mismo lugar de manera popular.

Los representantes de los bomberos forestales han afeado la conducta del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quiénes han criticado por, en sus palabras, hacer "el ridículo". De esta manera, han recordado, Castilla y León se ha convertido en un escenario "insostenible". Mucho más para los bomberos, forestales y trabajadores de este sector que se han visto "desbordados por incendios hasta ahora no conocidos".

Y no sólo han clamado por los derechos de los trabajadores, sino también por la "defensa del territorio, de los pueblos y ciudades, del mundo rural de Castilla y León". Una tierra que, en su opinión, han abandonado "a propósito", que han llenado de "molinos" para convertirla convertido en "un territorio de sacrificio para alimentar a las urbes".

"En esa situación de desventaja, el mundo rural agoniza, pero no de una forma espontánea, sino provocado por el plan neoliberal del gobierno de la Junta", ha subrayado para desear que esta situación "sea el año del principio del fin de la decadencia del mundo rural" y que se reconozcan sus derechos.

Uno de los compañeros del conductor del camión de bomberos forestales siniestrado en uno de los incendios de León ha recordado la figura del bombero forestal con la lectura de una carta. "Después de esta lectura se ha guardado un minuto emotivo de silencio", ha concluido.