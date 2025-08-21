La UBU celebra una jornada de acogida a los más de 2.700 nuevos alumnos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con las vacaciones de verano en plena recta final, la Universidad de Burgos calienta motores para encarar el próximo curso. Y lo hace, como es lógico, abriendo de par en par los brazos a los 2.700 alumnos que se adentrarán en sus aulas por primera vez.

El programa de bienvenida para los nuevos estudiantes se inicia el jueves 4 de septiembre con un acto de bienvenida presidido por el propio rector, Jose Miguel García, y la vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez. El primer turno, a las 10.30 horas, estará dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho, Ciencias de la Salud y Educación. Una hora más tarde se dará la bienvenida a los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Humanidades y Comunicación. Ambos actos se celebrarán en el Paraninfo de la Universidad de Burgos, ubicado en el Hospital del Rey.

Tras esta ceremonia, los estudiantes se trasladarán a la Feria de Bienvenida, que se ubicará en el Polideportivo Universitario, junto a la Facultad de Educación. En este espacio, los estudiantes podrán encontrar información detallada sobre todos los servicios y oportunidades que la universidad pone a su disposición.

El viernes 5 de septiembre se llevarán a cabo las jornadas de orientación específicas en cada centro. La Escuela Politécnica Superior repartirá sus sesiones en dos ubicaciones, tanto en el Campus Milanera, a las 10 horas, donde reunirá a los estudiantes de los dobles grados en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Ingeniería de Organización Industrial, así como a los de Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica. También asistirán los estudiantes de los grados de Arquitectura Técnica, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingeniería Civil e Ingeniería de la Salud, como en el Campus del Vena, a las 11 horas, se congregarán los estudiantes de Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería de Organización Industrial y del doble grado en Ingeniería Mecánica, Electrónica Industrial y Automática. Cabe destacar que los estudiantes del Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa, que se imparte en Miranda de Ebro, tendrán su jornada de bienvenida el lunes 8 de septiembre.

En la Facultad de Ciencias, la orientación se realizará a las 10 horas, para los grados de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Gastronómicas, Química y Matemáticas y Computación. Ciencias de la Salud también recibirá a las 10 horas a los estudiantes de Terapia Ocupacional, Enfermería y Psicología.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales recibirá a sus estudiantes de los grados de Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, y Turismo a las 11 horas, mientras que la Facultad de Derecho ha organizado su jornada en el Aula Alfonso VIII, con dos horarios: a las 10 horas para los estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y de Derecho, y a las 11 horas para los de los dobles grados en Derecho y Ciencia Política y Gestión Pública, y en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, así como para el grado en Ciencia Política y Gestión Pública.

En la Facultad de Educación, la bienvenida se dará a las 12 horas en diferentes aulas: los estudiantes del Grupo 1 de Maestro en Educación Infantil (mañana) se dirigirán al aula 16; los del Grupo 1 (mañana) y 2 (tarde) de Maestro en Educación Primaria, al aula 15; los de Educación Social, al aula 21; y los de Pedagogía, al aula 22. Finalmente, la Facultad de Humanidades y Comunicación celebrará su jornada a las 11 horas, dirigida a los estudiantes de Español: Lengua y Literatura, Historia y Patrimonio, Comunicación Audiovisual y Diseño de Videojuegos.

Como colofón, la semana del 8 de septiembre se realizarán actividades lúdicas e informales en cada centro. "Estos encuentros tienen como objetivo principal romper el hielo entre los estudiantes, fomentar el sentido de pertenencia y crear vínculos, a la vez que se les informará de todos los servicios universitarios disponibles. Se han programado tanto en horario de mañana como de tarde, para poder acoger a todos los estudiantes, independientemente de su turno", detallan desde la Universidad de Burgos.

Esta acogida cobra especial relevancia en un curso que destaca por el récord de alumnos de 'estreno'. Y es que un año más y tras culminar el periodo de matriculación oficial de julio para el conjunto del sistema universitario de Castilla y León, la Universidad de Burgos (UBU) puede presumir y presume de mantener el tirón. No es vanidad, ni mucho menos. Los datos lo constatan. En esta fase clave ya superaba el número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados respecto al curso anterior. En concreto, los 2.727 alumnos que por primera vez accederán a sus aulas en septiembre suponen un alza del 13% respecto a las cifras consolidadas del curso 2024-2025, periodo en el que ya se registró un crecimiento del 7%. Implica esta evolución que la oferta de la institución pública burgalesa gana atractivo año tras año. Prueba de ello es que esperan volver a rebasar por segundo año consecutivo la barrera de los 9.000 alumnos en total.