Antolin y Maxam reciben 3,2 millones de ayuda de la Junta para innovación

El Correo de Burgos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha declarado de Especial Interés los planes estratégicos de I+D de Grupo Antolin-Ingeniería y Maxamcorp International, ambos en Burgos.

La Junta de Castilla y León ha declarado de Especial Interés el IV Plan Estratégico de Innovación (2025-2027) de Grupo Antolin-Ingeniería S.A. y ha aprobado una subvención de 2.415.512 euros. Este plan tiene como objetivo el desarrollo de nuevos materiales y procesos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, la incorporación de hasta un 40 % de materiales plásticos totalmente sostenibles en sus productos para 2030, y el avance en soluciones de fabricación avanzada y digitalización industrial para mejorar la competitividad. La inversión empresarial en el plan estratégico aprobado asciende a 6.551.979 euros.

En cuanto al empleo, el plan busca asegurar los puestos de trabajo actuales y atraer nuevo talento. Así, se prevé la contratación de dos personas para actividades de innovación e ingeniería avanzada, y tres adicionales para futuras fases de preindustrialización, especialmente en el campo de la digitalización.

Adicionalmente, se prevé una inversión de 1,5 millones de euros en centros productivos de Castilla y León para industrializar los resultados, enfocada en fabricación avanzada, inteligencia artificial y digitalización de procesos industriales.

La ejecución del plan estratégico supone la subcontratación con el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), con sede en Burgos, por 308.400 euros; con Cidaut, en Valladolid, por 146.500 euros, y con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), también en Burgos, por 25.000 euros. Además, Grupo Antolin colabora con otros centros tecnológicos por un importe de 528.650 euros, sumando un total de 1.008.550 euros en subcontrataciones con centros tecnológicos.

El desarrollo de este plan estratégico fortalecerá las capacidades a medio plazo de la empresa, preparándola para los nuevos conceptos de movilidad. Se prioriza la sostenibilidad mediante la optimización de materiales, validando nuevos procesos de fabricación para una producción más sostenible y conectada.

Grupo Antolin, con origen en Burgos, es líder mundial en la producción de techos y líder europeo en sistemas de iluminación de interior de vehículo, empleando a 1.754 personas en Castilla y León. El grupo está integrado por una plantilla de más de 20.000 trabajadores (3.400 en España) en 111 plantas de producción y centros ‘just-in-time’ ubicados en 23 países. En la actualidad, Antolín es proveedor TIER-1 de los principales fabricantes, suministrando a más de 110 marcas de vehículos.

El Gobierno autonómico ha aprobado una subvención de 804.685 euros a Maxamcorp International S.L. y ha declarado de Especial Interés su plan estratégico de I+D, que se enfoca a la producción de materiales energéticos, con el objetivo principal de impulsar desde su planta de Páramo de Masa el desarrollo de explosivos verdes con baja huella de carbono. Esto incluye la optimización de procesos y materias primas en términos de emisiones y consumo de recursos, y la adopción de modelos productivos basados en la economía circular para la reutilización y el reciclado de recursos. La inversión empresarial asciende a 3.229.634 euros.

En cuanto al empleo la empresa prevé la creación de dos nuevos puestos de trabajo en el departamento de I+D y de hasta cinco personas adicionales a partir del año 2028 en las áreas de producción y comercial como fruto de los resultados obtenidos en el proyecto.

Asimismo, el plan estratégico prevé la subcontratación con el Centro Tecnológico de Materiales Energéticos (CTME), en Burgos, por 58.350 euros, y con la Universidad de Salamanca (USAL) por 90.000 euros.

La realización del plan tendrá un fuerte impacto en el tejido industrial de la Comunidad, al investigar procesos y desarrollar tecnologías verdes que servirán de vectores para la transición energética y el impulso de la economía circular.

Maxamcorp está especializada en materiales energéticos para la minería y obra civil, con su planta de Páramo de Masa, produciendo dinamitas, pentrita, hidrogeles y Nagolita. Cuenta con de 3.500 trabajadores en más de 80 instalaciones productivas y está presentes en más de 50 países. En la planta de Páramo de Masa tiene 125 trabajadores y un centro de I+D de Materiales Energéticos.