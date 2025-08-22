Un accidente en la AP-1 genera retenciones en Burgos

Colas de vehículos para acceder a la AP-1 en Rubena.DGT

Un accidente de tráfico en la AP-1 en Burgos entre dos vehículos genera retenciones en la vía. El siniestro se produjo poco antes de las 11.30 horas en el término municipal de Rubena, lo que ha generado colas de vehículos en la vía y en el acceso a la antigua autopista.

En el choque se vieron implicados dos vehículos y al menos una persona resultó herida. Al lugar se desplazaron dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y Sacyl movilizó medios sanitarios.

Tráfico lento en la bajada del puerto de la Brújula en la N-I.ECB

Se han realizado desvíos del tráfico por la carretera N-I, lo que está haciendo que la circulación sea lenta en la nacional.