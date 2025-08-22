Un accidente en la AP-1 genera retenciones en Burgos
El siniestro se ha registrado entre dos vehículos en Rubena a media mañana
Un accidente de tráfico en la AP-1 en Burgos entre dos vehículos genera retenciones en la vía. El siniestro se produjo poco antes de las 11.30 horas en el término municipal de Rubena, lo que ha generado colas de vehículos en la vía y en el acceso a la antigua autopista.
En el choque se vieron implicados dos vehículos y al menos una persona resultó herida. Al lugar se desplazaron dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y Sacyl movilizó medios sanitarios.
Se han realizado desvíos del tráfico por la carretera N-I, lo que está haciendo que la circulación sea lenta en la nacional.