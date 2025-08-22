Seis heridos en cinco accidentes de tráfico en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Seis personas han resultado heridas en cinco accidentes registrados en Burgos. El primero se produjo a las 2.35 horas, momento en el que el centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso de un accidente en el kilómetro 468 de la la carretera N-234, en Cubillo del Campo. Un vehículo se había salido de la vía y había resultado herida una joven.

A las 11.26 horas se avisa de otro accidente, esta vez en la carretera AP-1 y en el que están implicados dos vehículos en el kilómetro 11, en Rubena. En un primer momento se informa de que se trata de un accidente sin heridos, pero posteriormente se solicita asistencia para aun varón de unos 25 años. En este accidente hubo una colisión lateral de 2 vehículos y uno de los turismo ha quedado girado obstruyendo paso. El herido se quejaba de latigazo cervical y contusiones.

El tercer accidente se registró en torno a las 13.30 horas, en la A-1, en el kilómetro 221, en sentido Madrid. Cinco coches han chocado por alcance cuando se ha producido una retención. En el aviso se informa de dos personas heridas, una con un golpe en la espalda y otra con un golpe en el hombro.

A las 14.45 horas entran avisos en el 1-1-2 en los que se informa de un accidente de una moto en el kilómetro 42 de la N-629, en Merindad de Montija. En el aviso se señala que el motorista está herido e inconsciente en la calzada.

La sala de operaciones del 1-1-2 avisa a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el personal del centro de salud de Espinosa de los Moteros.

El personal sanitario en el lugar ha atendido y trasladado a un varón de 49 años, en UVI móvil al Hospital de Cruces.

Poco antes de las 17.00 horas, el centro de emergencias del 1-1-2 recibe un aviso por el vuelco de un vehículo en la N-IA, en el kilómetro 198, en Quintanilla de la Mata. Solicitan asistencia para una mujer con dolor de pecho que no puede salir del vehículo porque ha quedado de lado.