Investigan a la exabadesa de Belorado por tres delitos de estafa

El periplo judicial de Laura García de Viedma, exabadesa del monasterio de Santa Clara de Belorado, abre un nuevo, y complicado, recorrido en el que entran en juego dos posibles delitos de intento de estafa agravada por el cambio de titularidad de los monasterios de Belorado y Derio y una estafa consumada al cobrar 4.488 euros de un arrendamiento de la hospedería del Monasterio de Derio tras abandonar la comunidad religiosa, tal y como denunció el arzobispo de Burgos y comisario pontificio, Mario Iceta.

En un principio, el Juzgado de Briviesca había archivado la querella presentada en un auto de 30 de diciembre de 2024. Pero la Audiencia Provincial de Burgos dictaba un auto con fecha de 3 de junio en el que se considera "prematuro el archivo de plano de la querella" sin que se hayan practicado diligencias.

La querella por un posible delito de estafa consumada contra la exabadesa se centra en el arrendamiento a un ciudadano alemán de la hospedería del Monasterio de Derio sobre el que "carecían de derecho" al haber abandonado la comunidad religiosa. La denuncia presentada por el comisario pontificio señala que cuando Laura García de Viedma abandona la comunidad religiosa contacta con este inquilino alemán para que cambie la cuenta de abono y le da otro número de cuenta para que pague 4.488 euros del arrendamiento.

Por ello, la Audiencia de Burgos, en la estimación parcial del recurso, considera que se deben realizar "aquellas diligencias probatorias esenciales, al menos la declaración" de la exabadesa, así como "todas aquellas que por el Juzgado de Instrucción se consideren necesarias".

Respecto a los dos posibles delitos de intento de estafa, en el auto de la Audiencia de Burgos se señala que "además de la existencia de un conflicto religioso de fondo" entre el Arzobispado de Burgos y las exclarisas se "atribuyeron el hecho" de constituir una asociación civil, denominada 'Madres Santa Clara de Belorado' para intentar inscribir a su nombre los monasterios de Belorado y Derio. Inscripción que denegó el Ministerio del Interior y que ratificó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid al rechazar el recurso presentado por Laura García de Viedma Serrano y las asociaciones civiles que las exmonjas cismáticas habían constituido denominadas ‘Monasterio de Santa Clara de Belorado’ y ‘Monasterio de Santa Clara de Derio’ contra el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y contra el Ministerio del Interior.

La Audiencia de Burgos señala que el intento de cambiar la titularidad de los dos monasterios, "sobre los cuales ya no tenían derecho", al no pertenecer a Iglesia. En este caso no se incluye el Monasterio de Orduña, inmueble que la exclarisas compraron a las clarisas de Vitoria pero es un proceso que está judicializado por un posible impago.

La exabadesa de Belorado también tiene abierto un proceso judicial por una operación de venta del oro del convento. En su declaración en el Juzgado de Briviesca, García de Viedma manifestó que "no existe engaño para nadie, ánimo de lucro" y, por tanto, "no puede existir delito", tal y como apuntó su hermano y abogado en esta causa, Enrique García de Viedma. Recordaba que la operación de venta del oro es "lo normal en la comunidad", así como que tenía unos fondos invertidos en oro en una entidad crediticia desde hacía tres años y que habían decidido venderlo "para usarlo para cosas del monasterio", indicó para omitir qué le había dicho su hermana a la jueza.

En este sentido, recordó que ese oro estaba en garantía, depositado en una entidad bancaria desde 2022, cuando legal y canónicamente García de Viedma era abadesa. La venta ya se produjo a su nombre "porque es preceptivo", cuando el Vaticano le desposeyó de la autoridad sobre los bienes del convento y la depositó en el arzobispo de Burgos, nombrado Comisario Pontificio, para los conventos de Belorado, Derio y Orduña, monseñor Mario Iceta.