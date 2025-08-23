Muere un ciclista tras una caída múltiple en la Vuelta a la Ribera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un ciclista que participaba en la Vuelta Internacional Junior Ribera del Duero ha fallecido en una caída múltiple mientras se disputaba la segunda etapa. Según informaba la organización a través de un comunicado, la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero se ha teñido de luto tras el fallecimiento de uno de los corredores tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, con recorrido entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.

Tras transmitir sus condolencias a familiares y allegados, la dirección de la carrera decidía suspender la competición tras este grave accidente. El incidente se produjo cuando un grupo de corredores rodaba por la carretera N-234, cerca del paraje el Amogable, en el kilómetro 66 de la prueba. Los servicios sanitarios evacuaron al hospital Santa Bárbara de Soria a tres corredores. Posteriormente, el centro sanitario informaba del fallecimiento de uno de estos ciclistas.. La gravedad de la caída obligó a paralizar la carrera, ya que las ambulancias destinas a dar cobertura a la competición estaban movilizadas para atender a los ciclistas implicados en la caída.

Al no poder garantizar la atención al resto de participantes con los medios disponibles, la dirección de la carrera decidió suspender la etapa. La carrera se dirigió agrupada y neutralizada hasta próximo pueblo, hasta la confirmación de la suspensión de la etapa.

A las 17.00 horas, el recinto ferial de Aranda de Duero acogió una reunión de los organizadores en la que se decidió suspender la carrera. Está previsto que este domingo, a las 10.30 horas, se realice un homenaje al corredor fallecido en la plaza de la Hispanidad, al coincidir con la ubicación de la meta de la tercera etapa, y final de la IX Edición de la Vuelta a la Ribera del Duero.

A través de las redes sociales, el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, expresaba su "profunda tristeza" por el fallecimiento del joven ciclista, mientras mostraba "todo mi apoyo a su familia. Espero una pronta recuperación de los heridos".

A través de una nota de prensa, el Ayuntamiento de Aranda de Duero ha decretado dos días de luto oficial, que comienzan desde las 20:00 horas de hoy, sábado 23 de agosto hasta el lunes.