Los cambios normativos aplacan la proliferación de viviendas turísticas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Los cambios normativos han frenado la proliferación de viviendas turísticas en Burgos. Ese era, de hecho, el objetivo de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que entró en vigor en abril y la ausencia total de peticiones de licencias desde entonces revela que se ha cumplido. Así al menos lo indican desde la asociación de propietarios y gestores de la provincia. Su presidenta, Pilar Martínez, reconoce tal impacto, aunque lamenta que la medida se sustente en planteamientos que distan de la realidad.

Y es que la exigencia de que las comunidades de propietarios den su visto bueno expreso al uso turístico de una vivienda parte de la premisa de que esta actividad puede ser problemática para la convivencia, algo que «en Burgos no ocurre». «Somos los primeros interesados en que así sea y si surge algún conflicto puntual mediamos para solventarlo con rapidez», añade, para rechazar también que las restricciones en vigor vayan a implicar un trasvase de estas viviendas al mercado del alquiler permanente, tensionado por la falta de oferta y la elevada demanda. «La mayoría de los propietarios preferirían tener su casa cerrada a arriesgarse a que un inquilino deje de pagar», asegura Martínez, que sí que ve con buenos ojos la obligación de que todas las viviendas turísticas dispongan de un número de registro único.

En su opinión, esta medida «protege a todos, a los propietarios legales y a los usuarios». La asociación que lidera (con una treintena de integrantes y más de un centenar de viviendas), de hecho, solo acepta a miembros que cumplen todos los requisitos exigidos y disponen de la identificación citada. Incluso plataformas clave en el sector como Airbnb «están retirando los anuncios que no lo incluyen», subraya, como muestra del interés de todos los involucrados en este mercado por «hacer bien las cosas».

Cuando culmine la prórroga del plazo máximo de julio para obtener el número de registro, podrá conocerse el número exacto de alojamientos de estas características operativos. Hasta entonces, el INE estima que superan los 300 en la provincia.

Martínez teme, no obstante, que los planes de la Junta de Castilla y León trunquen un negocio que «en muchos casos exige muchas horas de trabajo sin remunerar». «Nuestra lucha ahora es frenar la intención del Gobierno regional de profesionalizar la gestión de las viviendas turísticas. Ya tributamos por los ingresos que percibimos por ellas y la atención que procuramos a nuestros clientes puede ser igual o mejor a la que brindan los hoteles», recalca, para rechazar de plano la posibilidad de aplicar un IVA del 21%. Argumenta al respecto que, aunque se esmeren en ofrecer la máxima calidad, las viviendas turísticas no cuentan con los mismos servicios que un hotel, por lo que cargar la mencionada tasa sería «abusivo».

Augura que de materializarse esta medida tendría un efecto nocivo en la economía local, que se beneficia, «y mucho», del sector, al que Pilar Martínez atribuye buena parte del récord permanente de visitantes en el que se ha instalado la ciudad. «Damos servicio a un perfil de viajeros con necesidades específicas (parientes de personas hospitalizadas, desplazados temporales por trabajo) o que de otra forma quizá no vendría (grupos de amigos o parejas con hijos) y que dedica el dinero que se ahora al quedarse con nosotros a comprar en los comercios y a comer en la hostelería», destaca.

Como muestra, añade, el botón de los grandes eventos como la reciente Copa del Mundo de Danza, «imposibles de acoger en condiciones óptimas sin las plazas que añadimos a la oferta tradicional». Hubo familias enteras que se desplazaron porque encontraron una vivienda en la que alojarse esos días, mientras sus hijas estaban en el hotel con el resto del equipo», explica, para insistir, cual mantra, en que «hay hueco para todos».

Sobre la demanda registrada este verano, al margen de la cita internacional que abarrotó todas las plazas, la presidenta de la asociación de propietarios reconoce que, en términos generales, las pernoctaciones han registrado un ligero descenso respecto al mismo periodo del año pasado, fenómeno que atribuye a las olas de calor, que han podido hacer que otros destinos sean más atractivos.

No es en todo caso una circunstancia particular de Burgos, pues las agrupaciones de otras provincias con las que tienen estrecha relación, como Salamanca y León, han detectado la misma tendencia.