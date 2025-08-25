Los neandertales honraban a sus muertos: nuevas evidencias desde el CENIEH

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Aunque no se han documentado sepulturas formales en la península ibérica, los neandertales que habitaron esta región sí desarrollaron prácticas funerarias complejas y diversas. Así lo demuestra una revisión exhaustiva del registro fósil llevada a cabo por investigadores del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), en el marco del proyecto Deathrevol, que lidera Nohemi Sala.

El estudio, publicado en la revista Journal of Archaeological Science: Reports, analiza evidencias que sugieren comportamientos relacionados con la muerte, como la acumulación intencionada de restos humanos en lugares específicos dentro de cuevas, desde hace más de 400.000 años hasta su desaparición hace unos 40.000.

A pesar de que en esta región no se han encontrado evidencias de enterramientos formales como en otras partes de Europa, el equipo identifica señales que apuntan a comportamientos funerarios, como la acumulación intencionada de restos humanos en zonas específicas del interior de las cuevas.

Miembros del equipo investigador.DeathRevol

“La ausencia de enterramientos formales en la península ibérica no significa que las poblaciones de neandertales de esta región carecieran de prácticas funerarias. Al contrario, los hallazgos invitan a ampliar nuestra mirada y a reconsiderar qué entendemos por comportamiento funerario”, afirma Sala, autora principal del artículo.

El equipo de investigación recopiló y revisó todos los registros conocidos de fósiles humanos pertenecientes a neandertales y sus ancestros en la península ibérica. En un primer momento, analizaron qué agentes pudieron intervenir en la deposición de los restos —como la acción de carnívoros, acumulaciones naturales o posibles actos deliberados— y, posteriormente, determinaron si las evidencias podían asociarse con conductas funerarias.

“Una vez descartados otros contextos, analizamos de qué tipo de actividad mortuoria se trataba: enterramiento formal, prácticas de canibalismo o la acumulación intencional de cadáveres en lugares concretos”, explica Nohemi Sala.

Asimismo, los investigadores exploraron si estos comportamientos podían estar relacionados con las condiciones ambientales del momento. Sin embargo, los resultados indican que no existe una correspondencia directa entre las prácticas funerarias y los cambios climáticos que tuvieron lugar durante el Pleistoceno.

El patrón repetido de acumulación de cuerpos en determinados espacios a lo largo del tiempo, aun sin tratarse de enterramientos en sentido estricto, podría considerarse una forma de comportamiento funerario. Estas expresiones, distintas de las tradicionales, ponen de manifiesto que los neandertales que habitaron la península ibérica desarrollaron formas complejas de relación social en torno a la muerte, al margen del entorno climático.

Mapa de los neandertales ibéricos y sus antepasados analizados en este trabajo.Cenieh

Más allá del enterramiento

Mientras que en otras zonas de Europa y Oriente Próximo sí se han documentado enterramientos neandertales, lo que indica su capacidad simbólica, este nuevo trabajo propone ampliar la definición de comportamiento funerario. El enterramiento es la manifestación más evidente y reconocida en el registro fósil, pero no la única. Su ausencia no implica necesariamente la inexistencia de rituales o conductas mortuorias.

En muchas culturas contemporáneas los ritos funerarios adoptan diversas formas, y lo mismo pudo haber ocurrido en el Paleolítico. Centrar la búsqueda exclusivamente en enterramientos podría ocultar otras prácticas vinculadas a la gestión de la muerte. Esta investigación sugiere la existencia de un abanico más amplio de comportamientos funerarios, reflejo de una mayor diversidad cultural entre las poblaciones neandertales del sur europeo.

El proyecto Deathrevol

Desde el Cenieh, el proyecto Deathrevol—financiado a través de una Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación— lleva años abordando el estudio del origen y evolución de las prácticas funerarias en Europa. El equipo aplica técnicas comparables a autopsias para analizar restos humanos del Paleolítico, con el fin de reconstruir no solo cómo vivieron y murieron aquellos individuos, sino también qué destino recibieron sus cuerpos tras el fallecimiento.