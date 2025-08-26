Nuevas pintadas antisemitas en Castrillo Mota de Judíos: su alcalde denuncia "acoso"

Una de las pintadas con las que ha amanecido el pueblo burgalés de Castrillo Mota de Judíos.ECB

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Una vez más, la enésima, el pequeño pueblo burgalés de Castrillo Mota de Judíos amanecía vandalizado. Varias pintadas, las de mayor tamaño efectuadas en naves privadas de la localidad, acusaban a los habitantes de la población de estar "hermanados con genocidas" y tapaban con una bandera palestina el cartel que evidencia la alianza del municipio con Kfar Vradim, enclave situado en el norte de Israel, desde el año 2018.

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez, ya ha perdido la cuenta del dinero invertido en deshacer los reiterados 'desaguisados' provocados de manera recurrente por vándalos. Y lamentaba que, en casos como este último, el problema lo padecen los propietarios de los inmuebles dañados.

Al respecto, manifestaba su frustración y firme condena ante una dinámica que tilda de "acoso". "Es una falta de respeto al pueblo y a sus vecinos. Nosotros respetamos todas las opiniones y la libertad de expresión, incluso de manifestación, pero rechazamos que haya quien quiera lanzar sus proclamas generando molestias a terceros", añadía, para considerar injusto el gasto que habrán de afrontar los afectados.

Cartel vandalizado que anuncia el hermanamiento entre Castrillo Mota de Judíos y Kfar Vradim, una localidad situada en el norte de Israel, desde el año 2018.ECB

"La gente de los pueblos no tiene por qué pagar la indecencia de los que vienen a perjudicar a particulares para defender sus ideales", afirmaba. Con todo, advertía que esta circunstancia no frenará los proyectos en marcha en el pueblo, empeñado desde hace años en recuperar su memoria judía. Y eso que el desembolso en reparar paredes y cartelería es ya muy elevado.