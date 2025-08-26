Detenido en Burgos un hombre que persiguió con un cuchillo a una menor cerca del Castillo

El cuchillo con el que el detenido amenazó a la menor y a su madre.

La Policía Nacional, con apoyo de la Policía Local, arrestó el pasado viernes a un joven de entre 25 y 30 años acusado de amenazar a una adolescente en el distrito centro de Burgos. Los hechos ocurrieron el 22 de agosto, en torno a las 21:30 horas, cuando la menor regresaba a su domicilio en las inmediaciones del castillo.

El aviso llegó al Centro de Emergencias 112 a través de uno de los padres de la víctima, después de que la adolescente relatara que había sido seguida hasta el portal de su casa por un hombre armado con un cuchillo. La joven consiguió refugiarse en el interior y alertar a sus progenitores, que se encontraban en la vivienda.

Según la denuncia, la madre localizó al sospechoso en la calle poco después. En ese momento, el individuo habría mostrado el arma blanca y la habría increpado con amenazas verbales. La mujer logró escapar y reunirse con su marido, mientras ambos pedían de nuevo la intervención policial. El agresor se dio a la fuga tras el enfrentamiento.

La descripción física facilitada por los testigos permitió a los agentes dar con el presunto autor en su domicilio, situado muy cerca del lugar del suceso. Durante el registro, los policías intervinieron el cuchillo que supuestamente utilizó en el ataque.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyó el atestado correspondiente, y posteriormente puesto a disposición judicial. La autoridad competente ha dictado una orden de alejamiento respecto al domicilio de los denunciantes.