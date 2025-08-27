Detenido en Burgos un camionero tras ser sorprendido cuando conducía sin puntos en el carné.

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos ha instruido diligencias y puesto a disposición judicial a un conductor profesional de 40 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al haber conducido un camión mientras le constaba la pérdida de vigencia del permiso de conducir, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de la Guardia Civil de Burgos, tuvieron conocimiento semanas atrás de la comisión de un posible ilícito, tras recabar indicios de que una persona podía haber estado conduciendo vehículos pesados, durante un largo periodo de tiempo, con el permiso de conducción retirado.

Los investigadores, en contacto con la empresa que, ajena a su real situación legal, lo tuvo contratado desde enero de 2023 hasta junio de 2024, verificaron que el presunto infractor había conducido durante dicho periodo vehículos pesados propiedad de una logística de transporte por carretera asentada en la provincia. Un pormenorizado estudio de las descargas de los tacógrafos instalados en los vehículos que condujo así lo justificó; la lectura de las anotaciones sobre las jornadas de conducción acabó corroborándolo.

Paralelamente, las pesquisas practicadas aclararon que el conductor presentó un falso certificado con el que engañó al empresario, haciéndole creer que se encontraba en posesión del permiso de conducción en vigor y que mantenía parte de los puntos asignados, con la finalidad de ser contratado.

Sin embargo, las averiguaciones llevadas a cabo destaparon que en septiembre de 2022, y por un periodo de seis meses, había perdido la vigencia de la autorización para conducir--por carencia de puntos--y que carecía del preceptivo curso de sensibilización y reeducación vial, requisito imprescindible e ineludible para rescatar parte de los puntos y con ello la efectiva recuperación del permiso.

Realizadas las gestiones y comprobaciones oportunas, la persona ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Briviesca, donde han sido entregadas las diligencias instruidas.