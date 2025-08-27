Intentaba forzar la persiana de una frutería en Burgos y la Policía lo sorprendió in fraganti

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un delincuente habitual con antecedentes policiales fue detenido de madrugada en Burgos cuando intentaba forzar la entrada a una frutería en el distrito sur de la ciudad. La intervención tuvo lugar el pasado 24 de agosto gracias a la llamada de un vecino al 091, que alertó a la Policía Nacional de que alguien estaba manipulando la persiana del local.

Los agentes acudieron de inmediato y encontraron al sospechoso sentado en un banco frente al establecimiento. Poco antes, al percatarse de la llegada de la patrulla, había desistido de su intento de robo. En el registro, los policías localizaron varias herramientas que pudo haber utilizado para forzar la puerta, entre ellas un destornillador, una lima, unas tenazas y un gorro negro.

ECB

Las pesquisas permitieron comprobar daños en el acceso del negocio y confirmar la tentativa de robo. El arrestado, de mediana edad, acumula tres detenciones en los últimos dos meses por delitos contra la propiedad. En el mismo atestado se le imputa otro robo con fuerza cometido dos días antes en otro comercio de alimentación, de donde se llevó dinero en efectivo y décimos de lotería tras emplear el mismo procedimiento.